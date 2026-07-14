“Türkiye, Avrupa’nın en güvenilir tedarikçisi olabilir”

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirilen NATO zirvesi yanı sıra genel ekonomi gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, güvenilirlik, istikrar ve pazara hızlı ulaşımın çok uluslu şirketler için düşük maliyetten daha önemli hale geldiğini söyledi.

Bu kapsamda küresel üretimin güvenli ve yakın ülkelere yönlendirildiğinin altını çizen Allıoğlu, “Türkiye güçlü üretim altyapısı, Avrupa ile Asya arasındaki lojistik bağlantısı ve dinamik girişimcilik ekosistemiyle küresel tedarik zincirlerinde daha stratejik bir rol üstlenmeye en güçlü aday haline gelmiştir” dedi.

Atılan her diplomatik adım doğru stratejilerle desteklenmeli

NATO Zirvesi’nin Ankara’da yapılmasının sadece savunma sanayiine ilişkin bir gelişme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Allıoğlu, “Böylesine üst düzey uluslararası temaslar, Türkiye’nin güvenilir bir siyasi ve ekonomik ortak olarak görünürlüğünü artırıyor. Bu güven ortamı da Türk şirketlerinin Avrupa başta olmak üzere farklı pazarlardaki ticari ilişkilerini güçlendirmesine, yeni iş birlikleri kurmasına ve küresel tedarik zincirlerinde daha kalıcı bir yer edinmesine katkı sağlayabilir” dedi.

Türkiye bugün farklı sektörlerdeki üretim ve ihracat kapasitesiyle de güçlü bir tedarik ülkesi konumunda olduğunu söyleyen Nezih Allıoğlu, “Avrupa ile Türkiye arasındaki diplomatik temasların aktif hale gelmesi, karşılıklı ticaretin gelişmesini ve Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda daha fazla tercih edilmesini destekleyecektir. Atılan her diplomatik adım, doğru stratejilerle desteklendiğinde yeni ihracat bağlantılarına, daha güçlü ticari ortaklıklara ve Türk şirketlerinin küresel tedarik zincirlerinde daha stratejik roller üstlenmesine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Güvenlik ekonomisi dönemi başladı

■ Artık faiz, enflasyon ve büyüme verilerine bakarak yol haritası çizme döneminin geride kaldığını dile getiren Allıoğlu, “Dünyada 'güvenlik ekonomisi' dönemi başladı; sermaye artık sadece finansal tabloları okumuyor. Küresel yatırım kararlarında artık yeni bir belirleyici unsur var; o da güven. Küresel tedarik zincirinde güven ve istikrar öne çıkarken; Türkiye güçlü üretim altyapısı, gelişen savunma sanayii, esnek sanayi kabiliyeti ve lojistik üstünlüğüyle bu dönemin en güçlü adaylarından biridir” dedi.

Reel sektörün içinde bulunduğu finansal problemlerden de bahseden Allıoğlu, "Finansal dayanıklılık için öz kaynak yapılarını güçlendirmek ve nakit akışını sıkı yönetmek şart. Bu düğüm sadece şirketlerin kendi iç imkanlarıyla çözülemez” diye konuştu.

Başkan Allıoğlu, 7 ilde 1300 üyeyle faaliyet gösteren GGYD’nin üyelerini yeni nesil ticaret modeline uyumlarını desteklemek amacıyla yoğun çalışma içinde olduklarını aktardı.