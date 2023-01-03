‘Türkiye, Avusturya’nın 20 önemli ticari ortağından biri’

Hüsniye GÜNGÖR - TR MONITOR

Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret hacminin son 15 yılda dört katın üzerinde artarak 830 milyon Euro’dan 3.7 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi. Ticaret dengesi açısından 2021’deki trendin devam ettiğini belirten Lackner “2021’de Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı yüzde 27 artışla 2.24 milyar Euro, Türkiye’ye ihracatı ise yüzde 19 artarak 1.5 milyar Euro oldu. Bu trend bu yıl da devam ediyor. Türkiye Avusturya’nın 20 en önemli ticari ortağı arasında yer alıyor” dedi.

Artan ticaret hacminin iki ülke arasındaki mükemmel ticari ilişkileri teyit ettiğini söyleyen Lackner, Avusturya’nın İstanbul'a özel bir ticaret ofisi açmasının 70’inci yılı sebebiyle ikili ticari ilişkileri EKONOMİ gazetesinin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e değerlendirdi. Türkiye'de yaklaşık 651 milyon Euro'luk yatırıma ve 23 bin çalışana sahip 250'den fazla Avusturyalı yan kuruluş olduğu bilgisini veren Lackner bazı doğrudan yabancı yatırım kararlarının önümüzdeki yıl yapılacak seçime kadar beklemede olduğu uyarısında bulundu. “Orta ve uzun vadede Türkiye'den başka yol yok” diyen Lackner, Avusturyalı şirketlerin bilinçli kararlar verebilmeleri için artık piyasayı daha yakından inceleme zamanının geldiğini de sözlerine ekledi.

Lackner, Türkiye ekonomisinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle fiyat artışları ve arz darboğazından muzdarip olduğunu hatırlatarak “Ancak, ticaret ortağı olarak Türkiye'ye bağlılık Avusturyalı şirketler için değerli olabilir. Avusturya'nın uluslararasılaştırma ajansı olarak Avusturyalı şirketlerden Türkiye pazarıyla ilgili çokça soru alıyoruz” diye konuştu.

Avusturya ekonomisi için önemli bir büyüme pazarı

“Türkiye'nin büyüyen, tüketici odaklı ve iyi eğitimli 85 milyonluk nüfusu ve Asya ile Afrika arasındaki kesişme noktasındaki coğrafi konumu, Türkiye'yi Avusturya ekonomisi için çok önemli bir büyüme pazarı haline getiriyor” diyen Lacner ticaret hacmini artırma potansiyeli olan alanları yeşil teknolojiler (yenilenebilir enerji, çevre, atık yönetimi), akıllı şehirler, ambalaj sektörü, otomotiv sektörü, enerji, bilişim, kimya sektörü ve kış sporları altyapısının genişletilmesi olarak sıraladı.

Lackner “Türk sanayisinin ve (organik) tarımın modernizasyonunda da fırsatlar var. Türkiye ayrıca giyim, metal sanayi ve ayrıca teknik hizmetler için iyi bir tedarik pazarı sunuyor. Ar-Ge'ye yönelik çok gelişmiş destek, iş birliği için iyi fırsatlar sunuyor, ancak Avusturyalı şirketler bundan faydalanamadı” dedi.

“İki ülkenin şirketleri için birinci sınıf bir ortak bulma kapısı”

Bugün ADVANTAGE AUSTRIA Türkiye adıyla hizmet veren Avusturya’nın Türkiye’de açtığı özel ticaret ofisinin 70’inci yılı dolayısıyla Yeniköy’deki konsolosluk binasında 8 Aralık’ta bir resepsiyon düzenlendi. Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner “Avusturya Federal Ekonomi Odası'na bağlı resmi ticareti geliştirme örgütü olan ADVANTAGE AUSTRIA 70 ülkede 100'ün üzerinde ofisiyle ülkenin dış ticaret adına en büyük hizmet sağlayıcısı. Merkezi İstanbul'da, ikinci ofisi Ankara'da bulunan AVANTAGE AUSTRIA Türkiye, kurulduğu 1969'dan bu yana her iki ülkenin şirketleri için birinci sınıf bir ortak bulma kapısıdır. Avusturya ile iş yapmak isteyen şirketler için stratejik bir rolü var” dedi. 150’nin üzerinde Avusturya-Türkiye iş birliği ortağının katıldığı gecede ‘National Energy Globe Award Turkey 2022’ kazananları da açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSKİ dört projesiyle ödüle hak kazandı. Gecede 70’inci yıl sebebiyle hazırlanan almanak da iş dünyasına tanıtıldı.