  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu 4 Eylül'de İzmir'de başlıyor
Takip Et

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu 4 Eylül'de İzmir'de başlıyor

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, enerji işbirliğini güçlendirmek amacıyla yarın İzmir’de yapılacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu 4 Eylül'de İzmir'de başlıyor
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, forum kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesini öngören Forum Protokolü'ne imza atacak.

Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de!

Türkiye ile Azerbaycan, enerji alanındaki işbirliğini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu, 4 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirilecek.

Forum açılışına Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının İklim Konularından Sorumlu Temsilcisi ve COP29 Başkanı Muhtar Babayev iştirak edecek. Forum kapsamında iki ülke, heyetler arası görüşme de gerçekleştirecek.

Forum, Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kamu ve özel sektörlerinin katılımıyla oluşturulmuş 6 Çalışma Grubu ile faaliyet gösterecek. "Hidrokarbon ve petrokimya", "yenilenebilir enerji", "elektrik piyasası, elektrik dağıtım ve iletim", "regülasyon", "enerji verimliliği" ve "madencilik" çalışma gruplarının ortaya koyduğu çalışmalar da forumda ele alınacak.

Forumda, çeşitli işbirliği faaliyetlerine zemin hazırlayan bir Forum Protokolü de imza altına alınacak.

Söz konusu protokol kapsamında taraflar, enerji alanında faaliyet gösteren küresel ve bölgesel organizasyon ve kuruluşlarda işbirliğinin ve koordinasyonun güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlayacak.

Ağustosta ihracat lideri otomotiv sektörü olduAğustosta ihracat lideri otomotiv sektörü olduSektör Haberleri
Otomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajlarıOtomatik al sat sistemi nedir? Otomatik al sat sisteminin avantajları ve dezavantajlarıEkonomi

 

Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi