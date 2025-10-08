Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gümrük zirvesi

Üç ülkenin gümrük idareleri arasında kurulan güçlü iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Transit Veri Değişimi Anlaşması, Uluslararası Taşımacılık Düzenlemelerine uyum, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ve Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru'nun etkinleştirilmesi gibi konular ele alındı.

Toplantı sonunda, üç ülkenin temsilcileri tarafından "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 4. Dönem Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı" imzalanarak, önümüzdeki dönemde gümrük alanında izlenecek ortak yol haritası belirlendi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından Azerbaycan ve Gürcistan heyetleriyle ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.