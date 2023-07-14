Türkiye Bankalar Birliği Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na (TSKB) hazırlatılan raporda, küresel tarım sektöründeki gelişmeler, Türkiye'ye yansıması ve Türkiye'deki gelişmelerle tarımsal girdi maliyetleri, fiyatlar, sürdürülebilir tarım çalışmaları ele alınıyor.

Deprem bölgesindeki bitkisel üretimin ayrıca değerlendirildiği raporda, sektörün mevcut yapısının yanı sıra geleceğe ilişkin beklentilere ve eğilimlere de yer verildi.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun, sürdürülebilir ve güvenli gıdanın, ölçek ekonomisinin ve tarımda modern yöntemlerin kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Girdi fiyatları konusunda Rusya-Ukrayna geriliminin etkileri nedeniyle artan doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde düşmeye devam edeceği ve buna bağlı olarak gübre maliyetlerinin de azalacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım kredilerinin toplam kredi hacminden ortalama yüzde 4 pay aldığına işaret eden Çakar, takipteki kredi oranının da son 3 yıldır azaldığını bildirdi.

Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 6,5 olduğunu, istihdama ve ülke refahına pozitif katkı sağladığını aktardı.

Çiftçilerin iyi tarım ve sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendiklerini belirten Çakar, "Çiftçiler sertifikalı tohum, organik ve iyi tarım desteklerinden faydalanıyor. Danışmanlık hizmetleri alıyor, entegrasyon çalışmalarına katılıyor. 2022'de TARSİM sonuçlarına göre yangınlar ve hasarlara karşı sigortalama bilincinin de rekor düzeyde arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım alanlarının büyüklüğü sabit kalırken tarımsal üretim miktarı artıyor

Raporda, 2000 ila 2020 yılları arasında küresel tarımsal alan büyüklüğünün önemli ölçüde değişmediğinin görüldüğü, küresel arazilerin yüzde 33'ünün tarım alanı, yüzde 67'sinin kalıcı çayır ve meralardan oluştuğu belirtilerek, tarım alanlarının büyüklüğü sabit seyrederken gelişen teknoloji seviyesiyle beraber tarımsal üretim miktarının arttığına dikkati çekildi.

Türkiye'de 2017 ile 2022 yılları arasında tarım alanlarında yüzde 0,4 oranında yıllık bileşik büyüme ile cüzi seviyede bir büyüme gözlemlendiği ve bu durumun küresel büyüme trendleri ile paralel seyrettiği aktarılan raporda, aynı dönemde tarım arazilerinin toplam ülke yüz ölçümünün yüzde 30'una tekabül ettiği bildirildi.

İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde ağırlıklı olarak tahıl ekimi yapıldığı, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgelerinde meyve ve sebze ekiminin yoğun olduğunun görüldüğü belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de tarım alanında makine kullanımı yaygınlaşsa bile bazı tarımsal sektörlerde toplama ve hasatta insan gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle yıllar içinde çeşitli nedenlerle dalgalanma görülse bile gerek çiftçi, gerekse mevsimlik işçi olarak tarımsal nüfus hacmini koruyor. ​​​​​​​Tarım Sektörü Raporu'na Türkiye Bankalar Birliği'nin web sitesinden ulaşılabiliyor."