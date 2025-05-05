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Türkiye Bankasürans Zirvesi'nin tarihi belli oldu

“2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi”, bankacılık ve sigortayı 14 Mayıs’ta İstanbul’da dijital dönüşüm ve yenilikleri konuşmak için bir araya getirecek.

Haber Merkezi
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Türkiye Bankasürans Zirvesi'nin tarihi belli oldu
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AcerPro'dan yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve sigorta sektörlerini bir araya getiren etkinlikte, sektörün dijital dönüşümü, yenilikçi ürünleri, fırsatları, zorlukları ve geleceği masaya yatırılacak.

Bankasürans sektörünün ve global bankasürans sektörünün yarınlarını mercek altına almak amacıyla, finans sektörünün ihtiyaç duyduğu yazılımları üreten AcerPro'nun bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği zirvede sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AcerPro'nun Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Acer, hedeflerinin seneler içerisinde sektörel bazda büyümek olduğunu ve bunun sektörün elini güçlendirmek anlamında önemli olduğunu ifade etti.

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