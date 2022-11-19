Türkiye Bilimler Akademisi, personel alacak

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA), personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Akademi, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere 4 idari uzman, 2 mütercim, 2 programcı ile birer TÜBA uzmanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, teknisyen ve şoför alacak.

Adaylar, söz konusu alımlar için 1-13 Aralık döneminde başvuru yapacak. Yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların isimleri 10 Ocak 2023'te ilan edilecek, sınav tarihleri daha sonra duyurulacak.

TÜBA, adayların uzmanlık alanlarını ve yeteneklerini, kuracağı komisyonla değerlendirecek ve uygun gördüğü adayları pozisyon gerekliliğine göre yazılı veya sözlü sınava davet edecek.

Sınavda 70 üstünde puan alan adaylar sıralanacak ve kadro sayısına göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenecek. İlanda, alım yapılacak pozisyonlar için gerekli şartlara ve diğer bilgilere de yer verildi.