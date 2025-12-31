Türkiye bir ülkeye vizeyi kaldırdı: 2 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2 Ocak 2026'dan itibaren Çin vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde 90 güne kadar vize muafiyeti sağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gerğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.