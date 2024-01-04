Türkiye, Birleşik Krallık ile ikili ticaret hacmini artırıyor

Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alan Birleşik Krallık ile ikili ticaretin artırılması planlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023 yılında yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Birleşik Krallık, 12,4 milyar dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Birleşik Krallık, karşılıklı yatırımlar alanında ülkenin önemli partneri olarak öne çıkarken, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırımla Türkiye'de en çok yatırımı bulunan ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Bu kapsamda yarın İstanbul'da düzenlenecek 7. dönem JETCO toplantısına Ticaret Bakanı Bolat ve Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Badenoch katılacak. Toplantı sonunda, "Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı" imzalanacak.

Eylem planı, 27 maddeden oluşacak ve uygulanabilirliği, somut hedefler içermesi, Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkileri daha ileri seviyeye taşıması açısından bir yol haritası niteliğinde olacak.

Üçüncü Ülke İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalanacak

Toplantıda, Birleşik Krallık ile karşılıklı ekonomik işbirliğine ivme kazandıracak olan, "Üçüncü Ülke İşbirliği Mutabakat Zaptı" da imzalanacak. Mutabakat zaptıyla, Türk müteahhitlik firmalarının girişimcilik konusundaki yeteneği, yerel pazar bilgisiyle İngiltere'nin finansman imkanları ve teknolojisi birleşecek. Bu sayede başta Körfez, Orta Asya, Avrupa pazarları olmak üzere Türk inşaat sektörüne yeni iş imkanları oluşması hedefleniyor.

Toplantı kapsamında, Türk ve İngiliz iş insanlarının katılımlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı da düzenlenecek. Burada, iki ülkenin önde gelen iş dünyası temsilcileri bakanlar ile bir araya gelecek, karşılıklı yatırımlar ve ticari işbirliği konuları değerlendirilecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi için takvim ve süreçler de ele alınacak.