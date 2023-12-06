Türkiye boya sanayisi, sürdürülebilirlik ve inovasyon ile büyümeyi amaçlıyor

Murat KÜÇÜK/İSTANBUL

Boya sanayisi, “sürdürülebilirlik ve inovasyon” teması ile 9.Uluslararası Paintistanbul & Taurkcoat Kongresi ve Sergisi’nde bir araya geldi. Sektörün farklı alanlarını temsilen yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte gerçekleştirilen konferanslarla sektörün geleceği masaya yatırıldı. Açılış konuşmasında, 192 milyar dolarlık küresel boya pazarından Türkiye’nin yüzde 2 pay aldığını söyleyen Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Baytaş, 1 milyon tona yaklaşan toplam hacmiyle Türk boya sektörünün Avrupa’da 5’inci sırada bulunduğuna dikkat çekti. Boya sanayisinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Kenan Baytaş, “Paydaşlarımızın desteğiyle, sektörümüzü daha ileri taşıyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kimyanın hedefi 2030’da 50 milyar dolarlık ihracat

Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve fonksiyonelliğin sadece boya sektörünün değil başta kimya olmak üzere tüm sanayi kollarını ilgilendiren bir konu olduğunu söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “Bugünümüzü mahvetmeden geleceği inşa edeceğimiz sürdürülebilirlik, yeni dünyanın gerçeklerini yerine getirmemizi sağlayacaktır. Burada ortaya çıkan fırsatları değerlendiremezsek gelecekteki fırsatları da kaçırabiliriz” dedi. İKMİB olarak sürdürülebilir dünya ve şekillendirilebilir gelecek için aksiyon aldıklarını hatırlatan Adil Pelister, “Bu noktada 2022’de İKMİB ve BOSAD işbirliğiyle, boya sanayisinde üretim ve tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik uygulamalarının paylaşılması ve sektörel etkilerinin belirlenmesinin yanı sıra firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türk Boya Sektörü Sürdürülebilirlik Raporu isimli çalışmamızı kamuoyuyla paylaştık” ifadelerini kullandı. Kimya sektörünün Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer aldığına dikkat çeken Pelister, “2022’yi 33,6 milyar dolar ihracatla kapatan kimya sektörü, ihracatın lideri konumundadır. Sektörümüzün 2023’ü de 31 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağını öngörüyoruz. Ülkemiz ihracatının yaklaşık yüzde 13’ünü karşılayan bir sektör olmamıza rağmen küresel ölçekte istediğimiz düzeyde değiliz. Hedefimiz 2030’da 50 milyar dolar ihracata ulaşmak” dedi. Katılımcılardan uluslararası heyet ve etkinliklere katılmalarını rica eden Pelister, 2024 yazında açılacak Kimya Teknoloji Merkezi’nin de sektöre katkı sağlayacağının altını çizdi.

İSO Başkanı Bahçıvan: 6 temaya odaklandık

Yaşanan iklim krizlerine dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu noktada sürdürülebilirlik konusunun göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Etkinliğin boya sanayisindeki son gelişmeleri gözler önüne serdiğini ifade eden Bahçıvan, “İSO olarak tüm sektörleri ve üyeleri bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yapıyoruz. 2021 yılında kurduğumuz Sürdürülebilirlik Koordinasyon Şubesi ile bu çalışmaları daha odaklı şekilde devam ettirebiliyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarında; iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi, döngüsel ekonomi, işin geleceği, güvenli çalışma ortamı, sürdürülebilir fi nans ve sanayinin dayanıklılığı olmak üzere 6 tematik alana odaklanıyoruz. Ayrıcı sürdürülebilir odaklı inovasyon ve dijital dönüşüm konuları da bizim için büyük önem arz ediyor” dedi.

“Enerji verimliliği kritik unsur”

Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil dönüşüm konusuna değinen Bahçıvan, “Yeşil dönüşümün en kritik unsuru olan enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek için fi rmalarımıza danışmanlık yapıyoruz” dedi ve İSO Enerji Masasına dikkat çekti. Yeşil dönüşüm konusunda sanayiciyi desteklemeye ve onlara yol göstermeye devam edeceklerini belirten Bahçıvan, “Çevreye uyumlu üretim yapmayan fi rmaların gelecekte ayakta kalma şansının olmayacağını biliyoruz. Sanayici, çevreyle uyumlu olmaz ise özellikle en büyük pazarımız olan Avrupa’da rekabet etme şansı kalmayacak” diye konuştu.