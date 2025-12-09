  1. Ekonomim
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın '2026 Yılı Bütçe Tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı bütçeleri üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi teklif oylandı. Oylama sonucunda; TBMM Başkanlığı bütçesi kabul edildi.