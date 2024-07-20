Türkiye CDS priminin kredi notlarındaki değişimle ilişkisi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin kredi notunu B3’ten B1’e yükseltti. Fitch ve S&P’nin ardından gelen not artırımı sonrasında Türkiye’nin kredi notu halen “yatırım yapılabilir” seviyenin 4 basamak altında bulunurken, görünümün “pozitif” olması umutları koruyor.

Not artırımı sonrası gözler, Türkiye’nin kredi risk primi ya da kredi temerrüt takası (CDS) olan kredinin geri ödenmeme riski ve sigorta için kullanılan göstergeye çevrildi.

CDS değişimi ve kredi notları

2023 yılında ekonomide yeniden ortodoks politikalara dönülmesi sonrasında gerileyen CDS’lerde not artırımlarının etkisi incelendi.

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hazırladığı grafikte, 2001 yılı başından bu yana kredi notları ve kredi risk primlerinin karşılaştırması ilişkiyi ortaya koydu.

2000’lerin başında yüksek olan CDS’lerde Türkiye’nin kredi notunun günümüzdeki seviyelerde olduğu görüldü.

2004 sonrasında başlayan kredi notu artırımlarının hemen öncesinde risk priminin hızla gerilediği görülürken, Türkiye’nin kredi notunun “yatırım yapılabilir” seviyede olduğu dönemlerde 300 seviyesinin altında olduğu hatta 100’ün altına sarktığı dönemler de görüldü.

CDS yükselirken kredi notlarında da indirim geldi

2018 sonrasında kredi notlarında indirimlerin geldiği süreçte risk priminde de yükseliş görüldü.

2022 sonlarında ekonomik göstergelerdeki bozulmanın da yoğun olduğu süreçte CDS seviyesinin 900’e yaklaştığı izlenirken, 2023 yılında ekonomi politikalarındaki değişimlerle CDS’lerin hızla gerilediği de dikkat çekiyor.

300 seviyesinin altına gerileyen CDS, kredi notlarında da artışı ve pozitif görünümü geri getirdi.

İşte, Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi’den Efe Gülkan'ın hazırladığı grafik: