  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyor
Takip Et

Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli Dongfang'la 250 milyon dolarlık yatırımla rüzgar türbini üretim tesisi kurmayı değerlendirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, Çin devinin 250 milyon dolarlık enerji yatırımını değerlendiriyor
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Dongfang Electric Corporation firması ile 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdiklerini açıkladı.

Türkiye Çin enerji devi ile masaya oturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation'ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

250 milyon dolarlık yatırım planı değerlendiriliyor

Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."

Trump’ın Gazze hamlesi ne getiriyor? İşte merak edilen 10 soruTrump’ın Gazze hamlesi ne getiriyor? İşte merak edilen 10 soruDünya
THY'nin alacağı 737 Max uçaklarıyla ilgili Boeing'den yeni adımTHY'nin alacağı 737 Max uçaklarıyla ilgili Boeing'den yeni adımEkonomi
DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçtiDİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik 12 milyonu geçtiEkonomi
Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
Bakan Bayraktar duyurdu: Türk filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
Döviz Dönüşümlü KKM bakiyesi 9,7 milyar dolara geriledi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Sigorta maliyet unsuru değil, güvence kalkanıdır
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
M3 para arzı yüzde 38,5 büyüdü
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi
TürkŞeker'in şeker pancarı alım fiyatını ton başına 2 bin 975 lira olarak belirlendi