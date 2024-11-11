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Türkiye, COP31 ev sahipliği adaylığı için zemin yokluyor

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başlayan COP29 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansında, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman konusunun öne çıkacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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Türkiye, COP31 ev sahipliği adaylığı için zemin yokluyor
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ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu toplantıda gelişmiş ülkelerin daha önce 2025 yılına kadar taahhüt ettiği 100 milyar dolarlık finansmanın, 2025 sonrası için de artırılarak yenilenmesi beklentisinin bulunduğu kaydedildi. Toplantıda yeni Kolektif Sayısallaştırılmış Hedefler için yeni finansman miktarının konuşulmasının önemli bir dönüm noktası olacağı kaydedildi.

Toplantıya 100’ün üzerinde kişisi devlet başkanı olmak üzere tüm BM üyesi ülkelerin temsilci gönderdiği kaydedildi. COP29 gündeminde 170’ten fazla madde bulunduğu bildirildi.

COP 29’da, Türkiye’nin  2053 net sıfır emisyon hedeflerine erişmek için Uzun dönemli İklim Stratejisini ilan edebileceği bildirildi.

Öte yandan, Türkiye COP31 zirvesini organize etmek için niyetini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda da çalışmalar yapılması bekleniyor.

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