Türkiye de var! Fitch uyardı: Gelişen ülkelerde riskler artıyor

Fitch Ratings, İran savaşının gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde ilave baskı yarattığını açıkladı. Kurum, yüksek enerji ithalat maliyetleri, tedarik zinciri aksamaları, artan mali sübvansiyon yükü, kur baskısı ve uluslararası piyasalara erişimde zorlaşmanın öne çıkan riskler olduğunu belirtti.

Fitch’e göre, savaş öncesinde +3 olan pozitif-negatif görünüm dengesi, son gelişmelerle birlikte -1 seviyesine geriledi. Halihazırda yedi ülke için “pozitif”, sekiz ülke için ise “negatif” veya izlemeye alınmış görünüm bulunuyor.

2026 yılı içinde üç gelişen ülke notu artırılırken bir ülkenin notu düşürüldü. Ancak bu değişikliklerin tamamının İran savaşı öncesinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre, savaş sonrası dönemde Katar ve Ras Al Khaimah kredi notları “negatif izleme”ye alınırken, Türkiye ve Dominik Cumhuriyeti için ‘BB-’ seviyesindeki not görünümü “pozitif”ten “durağan”a çekildi. Endonezya için ‘BBB’ not görünümü “durağan”dan “negatif”e revize edilirken, Ruanda için ‘B+’ not görünümü “negatif”ten “durağan”a yükseltildi.