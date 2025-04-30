Türkiye Deri Vakfı’nın yeni başkanı Emel Güven Bardız oldu

Türkiye Deri Vakfı’nın (TÜRDEV) 29 Nisan Salı günü gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, başkanlık görevine oy birliği ile Emel Güven Bardız seçildi.

Vakfın mevcut Yönetim Kurulu Üyesi olan Güven Bardız, görevi Güven Karaca’dan devralarak, yeni dönemde sektöre katkı sağlayacak projelere odaklanacaklarını belirtti.

Güven Bardız, yeni dönemde eğitim, teknoloji ve uluslararası iş birliklerine odaklanacaklarını belirtti. Deri sektörünün gelişiminde nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Bardız, “Yeni dönemde insanı ve eğitimi merkeze alarak sektörümüze sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

"Bu büyük sorumluluğu devralmanın heyecanını yaşıyorum"

Seçim sonrasında açıklama yapan Güven Bardız, “Türkiye Deri Vakfı, sektöre sunduğu katkılarla köklü bir geçmişe sahip. Bugün bu büyük sorumluluğu devralmanın heyecanını yaşıyorum. Vakfımıza uzun yıllar liderlik eden Güven Karaca’ya da sektörümüze kattığı değerli hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanlığı devreden Güven Karaca da, “Görev sürem boyunca TÜRDEV’in sektörde daha güçlü bir konuma ulaşması için çalıştık. Yeni dönemde bu vizyonu daha da ileri taşıyacağına inandığım Emel Güven Bardız’a başarılar diliyor, desteklerimin süreceğini belirtmek istiyorum” diye konuştu.

"Güçlü iş birlikleri kuracağız"

TÜRDEV’in, kuruluşundan bu yana deri ve deri mamulleri sektörüne eğitim, teknoloji ve organizasyon alanlarında destek sunarak önemli çalışmalara imza attığının altını çizen Güven Bardız, yeni dönemde bu çizgiyi daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Güven Bardız, “Önümüzdeki dönemde en büyük önceliğimiz, eğitim alanındaki projelerimizi genişletmek olacak. Orta ve yükseköğretim öğrencilerine sağladığımız desteği artırarak, sektöre daha fazla nitelikli genç kazandırmak istiyoruz. Eğitim kurumlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurarak sektörümüzün insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ve uluslararası iş birliği öncelikler arasında"

Türkiye Deri Vakfı’nın, aynı zamanda deri sektöründe kalifiye iş gücü yetiştirmek için seminerler düzenlediğini, eğitim programlarını desteklediğini ve uluslararası iş birlikleri ile teknolojik gelişmeler takip ederek sektörün gelişimi için çalıştığını dile getiren Güven Bardız, “Sektörümüzün global rekabette daha güçlü bir konuma gelmesi için ileri teknoloji kullanımını destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiye sahip ülkelerle iş birliklerimizi artırarak, sektörde inovasyon ve sürdürülebilirliği teşvik edeceğiz. Modern üretim tekniklerini yaygınlaştırarak verimliliği artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

"İnsan ve eğitim merkezimizde"

Sektörü yalnızca ürünleriyle değil, üretim gücü, güvenilirliği ve yenilikçi yaklaşımıyla dünyaya tanıtmaya kararlı olduklarını dile getiren Güven Bardız sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim, teknoloji ve uluslararası iş birliği odaklı projelerle sektöre katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye Deri Vakfı olarak temel önceliğimiz her zaman sektörümüze, insanımıza ve eğitim alanına değer katmak oldu.

Sektörlerin gelişiminde en kritik faktörün insan kaynağı olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmalat, ihracat ve küresel pazarlarda etkin olabilmenin yolu, nitelikli ve bilgili çalışanlardan geçiyor. Sektörümüzde deneyimli insan gücü olmadan hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Bu nedenle eğitim, ulaşmak istediğimiz tüm başarıların temel taşıdır.

Yeni dönemde de insanı ve eğitimi merkeze alarak, sektörümüze sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Eğitimli insan kaynağımız, üretimimizin temel direği, ekonomimizin güç kaynağı ve ülkemizin yarınlara olan en büyük güvencesidir.”