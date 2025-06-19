Türkiye dolar milyonerleri artışında lider! Enflasyon zenginleri de eritti

İsviçre merkezli banka UBS’in her yıl hazırladığı merakla beklenen servet raporu 2024 sonuçları belli oldu. Raporda, Türkiye, dolar milyonerleri artışında başı çekti.

Dünyada dolar milyonerlerinin sayısı artıyor. 2029'a kadar beş milyondan fazla kişinin daha dolar milyoneri olması beklenirken, 2024'te yüzde 1,2 oranında artışla 684 bin kişi yeni ABD doları milyoneri listeye eklendi.

En yüksek artış Türkiye’de

Milyonerlerde en yüksek artış yüzde 8,4 ile Türkiye'de gerçekleşti. Türkiye’de toplam dolar milyoner sayısı yaklaşık 7 bin kişi artarak 68 bine yaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 5,8 artış ile ikinci sırada yer aldı. BAE ardından Rusya geldi.

Enflasyon serveti eritti

ABD, 24 milyona yakın dolar milyoneriyle dünyada ilk sırada yer aldı. İkinci sırada gelen Çin’de 6,3 milyon, üçüncü olan Fransa’da da yaklaşık 3 milyon dolar milyoneri bulunuyor.

Türkiye’de artan dolar milyonerlerine karşın gelir dağılımı bozuldu. Dolar milyoneri sayısı Türkiye’de 2024’te 7 bin kişi artmasına rağmen, Türkiye’deki reel servet ortalama yüzde 14,6, medyan servet ise yüzde 21 geriledi.

Enflasyondan arındırılmış verilerde Türkiye, servet değişiminde 56 ülke arasında en son sırada gelirken, son 4 yılda enflasyondan arındırılmış servette de değişim diğer ülkelere göre farklı oldu.

Gelir eşitsizliği yüksek

Gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısında ise en kötü ülke Brezilya olurken, onu Rusya ve Güney Afrika izledi. Türkiye listede 9’uncu ülke olarak kendisine yer buldu.

Servetin yapısı

Türkiye’de toplam brüt servet içinde finansal varlıkların payı yüzde 30 ile oldukça düşük kalırken, gayrimenkul gibi finansal olmayan varlıklar ön plana çıktı. Türkiye’de borç oranı ise düşük seviyelerde kalıyor. Bu da servetin “görece” korunmasına katkı sağlıyor.