Türkiye dünya bakır pazarına yön verecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu Çalışma Şartnamesi ile Şartnamede 1992 ve 2005 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Meclis Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. Yasa teklifine ilişkin bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, sanayi üretiminin temel girdileri arasında yer alan bakırın, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve finans piyasalarının da yakından takip ettiği stratejik emtialardan biri konumunda olduğunu belirtti.

Şeffaflık ve güvenilirlik artacak

Kulaklıkaya, “Bakır piyasasına ilişkin arz, talep, üretim kapasitesi, ticaret ve fiyat gelişmelerini düzenli biçimde izlenmesi, sanayi politikalarımız, tedarik güvenliğimiz ve sektörün öngörülebilirliği bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bakır piyasasına ilişkin uluslararası veri akışını takip etmek, piyasa gelişmelerini daha sağlıklı değerlendirmek ve ülkeler arası teknik iş birliğinden yararlanmak bakımından Uluslararası Bakır Çalışma Grubu önemli bir platform olarak öne çıkmaktadır” dedi. Kulaklıkaya, Uluslararası Bakır Çalışma Grubu’nun bakır piyasasında şeff aflığın artırılması, güvenilir veri ve bilgi paylaşımının sağlanması ve üye ülkeler arasında teknik iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren hükûmetler arası bir kuruluş olduğunu belirtti. Kulaklıkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

Etkin yararlanma gerçekleşecek

“Ülkemizde, 2021 yılından bu yana bu kuruluşla yürüttüğü istişareler kapsamında, kamu kurumlarımız ve sektör temsilcilerinin katılımıyla toplantılara gözlemci mahiyetinde katılmaktadır. Buna karşın, mevcut gözlemci statüsü, üye ülkelerin sahip olduğu veri havuzuna düzenine erişim ve çalışmalara kesintisiz katılım noktasında sınırlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu nedenle, ülkemiz, söz konusu platformdan daha düzenli ve etkin bir şekilde yararlanabilmek için üyeliğin, sanayimizin ihtiyaçları, tedarik güvenliğimiz ve bakır sektörünün geleceğine ilişkin politika çalışmalarımız bakımından yararlı bir adım olacağı değerlendirilmektedir. Sektör temsilcilerinin yaklaşımı da bu yöndedir. Bu kapsamda, ülkemizin üyelik başvurusunun önünün açılması amacıyla Uluslararası Bakır Çalışma Grubu Şartnamesinin 1992 ve 2005 yıllarında yapılan değişikliklerle birlikte onaylanması gerekmektedir” dedi.

Düzenli erişim sağlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar ise Türkiye’nin Uluslararası Bakır Çalışma Grubuna 2021 yılından beri gözlemci üyeliği sıfatının devam ettiğini, yılda 2 kez olmak üzere Lizbon'daki toplantılara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katıldığını belirtti. Ar, “Yasa teklifi gözlemci statüsünden tam üye olabilmemize yönelik bir teklif. Tam üyelikle birlikte, ülkemizin bakır piyasasına ilişkin uluslararası raporlar, istatistikler, tahminler ve düzenlemelere düzenli olarak erişimi mümkün olacaktır. Bu kapsamda, dünya bakır istatistikleri, bakır aylık bültenleri, üretim ve tüketim tahminleri, piyasa dengesi öngörüleri ve sektörel bilgiler, düzenlemelere ilişkin bilgiler de tam üyelerle sadece paylaşıldığı için bunlara da erişimimiz mümkün olacaktır” dedi.