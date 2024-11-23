Türkiye dünyanın en sinirli ikinci ülkesi oldu!

ABD merkezli araştırma ve danışmanlık şirketi Gallup'un 100 ülkede yaptığı araştırmada Türkiye, en sinirli ikinci ülke oldu.

Gallup'un "Global Emotions" raporunda, Türkiye'de yaşayanların yüzde 48'inin öfkeli olduğunu ortaya koydu. Rapor, bu durumun nedenleri arasında ekonomik sıkıntılar ve otoriterleşen yönetimi gösterdi. Öte yandan, El Salvador ise dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Türkiye öfkede dünyanın ikincisi, Avrupa’nın birincisi oldu

Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu. Listede üçüncü sırada Ermenistan yer alırken, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leone ise bu ülkeleri takip etti.

Ekonomi öfke düzeyini artırdı

Gallup’un Türkiye hakkındaki değerlendirmesinde, "Ukrayna’daki savaştan önce bile yüksek enflasyonla mücadele Türkiye’de öfke düzeyi oldukça yüksekti" ifadeleri kullanıldı.

El Salvador, dünyanın en mutlu ve en pozitif ülkesi

Öte yandan, pozitif duygular açısından yapılan sıralamada El Salvador, dünyanın en mutlu ve en pozitif ülkesi seçildi. El Salvador halkı, olumlu duyguları en sık deneyimleyen toplum olarak dikkat çekti.

Şiddetin yükselişinde ataerkil kültürün, eğitim sistemindeki eksikliklerin ve kötüleşen sosyoekonomik koşulların doğrudan etkili olduğu belirtiliyor.