Türkiye, dünyayı besleyen ülkeler arasında ilk 15'te
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre hazırlanan küresel sıralamada Türkiye, 2024 yılında 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı olarak öne çıktı. Küresel gıda ticaretinin yaklaşık yüzde 2,1'ini tek başına gerçekleştiren Türkiye, İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya ve İspanya gibi birçok önemli üretici ülkeyi geride bıraktı.
Dünya genelinde tarım ve gıda ihracatının giderek daha stratejik hale geldiği bir dönemde, Türkiye küresel sıralamadaki güçlü konumunu korudu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı oldu. Bu performans, Türkiye'nin küresel tarım ihracatından yüzde 2,1 pay aldığını ortaya koydu.
Araştırma, küresel gıda ticaretinin sanılandan çok daha sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde olduğunu gösteriyor. İlk 10 ülke, dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.
Türkiye, sıralamada İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna gibi önemli tarım üreticilerinin önünde yer aldı. Bu sonuç, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir gıda tedarikçisi konumunda olduğunu ortaya koydu.
Dünyayı besleyen 30 ülke
|
Sıra
|
Ülke
|
Tarım ve gıda ihracatı
|
1
|
ABD
|
181,3 milyar dolar
|
2
|
Brezilya
|
144,4 milyar dolar
|
3
|
Çin
|
74,8 milyar dolar
|
4
|
Kanada
|
66,3 milyar dolar
|
5
|
Meksika
|
49,9 milyar dolar
|
6
|
Endonezya
|
49,7 milyar dolar
|
7
|
Avustralya
|
45,8 milyar dolar
|
8
|
Hindistan
|
45,5 milyar dolar
|
9
|
Tayland
|
41,8 milyar dolar
|
10
|
Fransa
|
38,7 milyar dolar
|
11
|
Hollanda
|
37,3 milyar dolar
|
12
|
Arjantin
|
34,8 milyar dolar
|
13
|
Malezya
|
33,5 milyar dolar
|
14
|
Türkiye
|
31,4 milyar dolar
|
15
|
Birleşik Krallık
|
30,9 milyar dolar
|
16
|
İtalya
|
30,7 milyar dolar
|
17
|
Rusya
|
28,4 milyar dolar
|
18
|
Yeni Zelanda
|
28,3 milyar dolar
|
19
|
Almanya
|
28,2 milyar dolar
|
20
|
Vietnam
|
26,9 milyar dolar
|
21
|
İspanya
|
25,3 milyar dolar
|
22
|
Ukrayna
|
24,7 milyar dolar
|
23
|
Polonya
|
15,0 milyar dolar
|
24
|
Şili
|
14,9 milyar dolar
|
25
|
Singapur
|
14,0 milyar dolar
|
26
|
Belçika
|
13,9 milyar dolar
|
27
|
Güney Afrika
|
13,6 milyar dolar
|
28
|
İrlanda
|
13,0 milyar dolar
|
29
|
Peru
|
12,6 milyar dolar
|
30
|
İsviçre
|
11,6 milyar dolar
Küresel gıda ticaretinde Amerika kıtası öne çıkıyor
Araştırmaya göre küresel gıda ihracatının merkezinde Amerika kıtası yer alıyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika birlikte dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde bu dört ülke küresel arzın bel kemiğini oluşturuyor.
Çin ise dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden biri olmasına rağmen ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tükettiği için ihracatta ABD ve Brezilya'nın oldukça gerisinde kalıyor. Avrupa tarafında ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri ve güçlü lojistik altyapılarıyla öne çıkıyor.