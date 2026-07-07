Türkiye, dünyayı besleyen ülkeler arasında ilk 15'te

Dünya genelinde tarım ve gıda ihracatının giderek daha stratejik hale geldiği bir dönemde, Türkiye küresel sıralamadaki güçlü konumunu korudu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı oldu. Bu performans, Türkiye'nin küresel tarım ihracatından yüzde 2,1 pay aldığını ortaya koydu.

Araştırma, küresel gıda ticaretinin sanılandan çok daha sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde olduğunu gösteriyor. İlk 10 ülke, dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye, sıralamada İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna gibi önemli tarım üreticilerinin önünde yer aldı. Bu sonuç, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir gıda tedarikçisi konumunda olduğunu ortaya koydu.

Dünyayı besleyen 30 ülke

Sıra Ülke Tarım ve gıda ihracatı 1 ABD 181,3 milyar dolar 2 Brezilya 144,4 milyar dolar 3 Çin 74,8 milyar dolar 4 Kanada 66,3 milyar dolar 5 Meksika 49,9 milyar dolar 6 Endonezya 49,7 milyar dolar 7 Avustralya 45,8 milyar dolar 8 Hindistan 45,5 milyar dolar 9 Tayland 41,8 milyar dolar 10 Fransa 38,7 milyar dolar 11 Hollanda 37,3 milyar dolar 12 Arjantin 34,8 milyar dolar 13 Malezya 33,5 milyar dolar 14 Türkiye 31,4 milyar dolar 15 Birleşik Krallık 30,9 milyar dolar 16 İtalya 30,7 milyar dolar 17 Rusya 28,4 milyar dolar 18 Yeni Zelanda 28,3 milyar dolar 19 Almanya 28,2 milyar dolar 20 Vietnam 26,9 milyar dolar 21 İspanya 25,3 milyar dolar 22 Ukrayna 24,7 milyar dolar 23 Polonya 15,0 milyar dolar 24 Şili 14,9 milyar dolar 25 Singapur 14,0 milyar dolar 26 Belçika 13,9 milyar dolar 27 Güney Afrika 13,6 milyar dolar 28 İrlanda 13,0 milyar dolar 29 Peru 12,6 milyar dolar 30 İsviçre 11,6 milyar dolar

Küresel gıda ticaretinde Amerika kıtası öne çıkıyor

Araştırmaya göre küresel gıda ihracatının merkezinde Amerika kıtası yer alıyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika birlikte dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde bu dört ülke küresel arzın bel kemiğini oluşturuyor.

Çin ise dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden biri olmasına rağmen ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tükettiği için ihracatta ABD ve Brezilya'nın oldukça gerisinde kalıyor. Avrupa tarafında ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri ve güçlü lojistik altyapılarıyla öne çıkıyor.