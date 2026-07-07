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Türkiye, dünyayı besleyen ülkeler arasında ilk 15'te

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre hazırlanan küresel sıralamada Türkiye, 2024 yılında 31,4 milyar dolarlık tarım ve gıda ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı olarak öne çıktı. Küresel gıda ticaretinin yaklaşık yüzde 2,1'ini tek başına gerçekleştiren Türkiye, İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya ve İspanya gibi birçok önemli üretici ülkeyi geride bıraktı.

Haber Merkezi
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Türkiye, dünyayı besleyen ülkeler arasında ilk 15'te
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Dünya genelinde tarım ve gıda ihracatının giderek daha stratejik hale geldiği bir dönemde, Türkiye küresel sıralamadaki güçlü konumunu korudu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre Türkiye, 31,4 milyar dolarlık tarım ihracatıyla dünyanın en büyük 14'üncü gıda ihracatçısı oldu. Bu performans, Türkiye'nin küresel tarım ihracatından yüzde 2,1 pay aldığını ortaya koydu.

Araştırma, küresel gıda ticaretinin sanılandan çok daha sınırlı sayıda ülkenin kontrolünde olduğunu gösteriyor. İlk 10 ülke, dünya tarım ve gıda ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirirken, ilk 30 ülke ise 1,5 trilyon dolarlık küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye, sıralamada İngiltere, İtalya, Rusya, Yeni Zelanda, Almanya, Vietnam, İspanya ve Ukrayna gibi önemli tarım üreticilerinin önünde yer aldı. Bu sonuç, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir gıda tedarikçisi konumunda olduğunu ortaya koydu.

Dünyayı besleyen 30 ülke

Sıra

Ülke

Tarım ve gıda ihracatı

1

ABD

181,3 milyar dolar

2

Brezilya

144,4 milyar dolar

3

Çin

74,8 milyar dolar

4

Kanada

66,3 milyar dolar

5

Meksika

49,9 milyar dolar

6

Endonezya

49,7 milyar dolar

7

Avustralya

45,8 milyar dolar

8

Hindistan

45,5 milyar dolar

9

Tayland

41,8 milyar dolar

10

Fransa

38,7 milyar dolar

11

Hollanda

37,3 milyar dolar

12

Arjantin

34,8 milyar dolar

13

Malezya

33,5 milyar dolar

14

Türkiye

31,4 milyar dolar

15

Birleşik Krallık

30,9 milyar dolar

16

İtalya

30,7 milyar dolar

17

Rusya

28,4 milyar dolar

18

Yeni Zelanda

28,3 milyar dolar

19

Almanya

28,2 milyar dolar

20

Vietnam

26,9 milyar dolar

21

İspanya

25,3 milyar dolar

22

Ukrayna

24,7 milyar dolar

23

Polonya

15,0 milyar dolar

24

Şili

14,9 milyar dolar

25

Singapur

14,0 milyar dolar

26

Belçika

13,9 milyar dolar

27

Güney Afrika

13,6 milyar dolar

28

İrlanda

13,0 milyar dolar

29

Peru

12,6 milyar dolar

30

İsviçre

11,6 milyar dolar

Küresel gıda ticaretinde Amerika kıtası öne çıkıyor

Araştırmaya göre küresel gıda ihracatının merkezinde Amerika kıtası yer alıyor. ABD, Brezilya, Kanada ve Meksika birlikte dünya tarım ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor. Tahıl, et, yağlı tohumlar ve işlenmiş gıda ürünlerinde bu dört ülke küresel arzın bel kemiğini oluşturuyor.

Çin ise dünyanın en büyük tarımsal üreticilerinden biri olmasına rağmen ürettiği gıdanın büyük bölümünü iç pazarda tükettiği için ihracatta ABD ve Brezilya'nın oldukça gerisinde kalıyor. Avrupa tarafında ise Fransa, Hollanda ve Almanya yüksek katma değerli tarım ürünleri ve güçlü lojistik altyapılarıyla öne çıkıyor.

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