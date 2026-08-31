Türkiye ekonomisi 2020'den beri en zayıf büyüme döneminde

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızı yılın ikinci çeyreğinde son altı yılın en düşük seviyesine geriledi.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 2,6 artmıştı, ikinci çeyrekte ise büyüme bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 oldu.

Yüzde 2,5'lik piyasa beklentisinin altında kalan bu oran, GSYH'nin yüzde 10,2 daraldığı 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en zayıf büyüme değeri oldu.

O dönemki daralmanın temel sebebi COVID-19 kaynaklı tedbirler olmuştu.

Önceki 3 aya kıyasla değişim ne oldu?

Çeyreklik bazda ise Türkiye ekonomisi, önceki üç aydaki yüzde 0,3'lük artışın ardından, yüzde 1,1 ile daha hızlı büyüdü.

GSYH'nin harcama kalemlerine bakıldığında, hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 3,5 artarken, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,8 azaldı.

2026'nın ikinci çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,4, ithalatı ise yüzde 6,4 azaldı.

ING başekonomisti veriler için ne diyor?

DW Türkçe'nin haberine göre Hollanda bankası ING'nin başekonomisti Muhammet Mercan, ekonominin yılın ikinci yarısında ılımlı büyümeyi sürdürmesinin muhtemel olduğunu ve bunun da yılın geneli için yüzde 3'lük GSYH büyüme tahmini etrafındaki riskleri artırdığını söyledi.

Mercan, "Genel olarak bakıldığında, artan borçlanma maliyetleri ve son dönemde makroihtiyati önlemlerdeki sıkılaştırma, 2026 yılının ikinci çeyreğinde GSYİH büyümesinde daha belirgin bir yavaşlamaya yol açıyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

İşsiz sayısı bir ayda 150 bin arttı

Öngörülerin altında kalan GSYH verilerinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde indirim beklentilerini güçlendireceği tahminini paylaşan Muhammet Mercan, hâlihazırda yüzde 37 seviyesindeki politika faiz oranının 2026 sonuna kadar yüzde 35'e çekilmesini bekliyor.

Merkez Bankası, temmuz toplantısında faizi sabit tutmuştu. Banka son olarak Ocak ayında 100 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Bu arada TÜİK'e göre Temmuz 2026'da işsizlik de önceki aya göre 150 bin kişi artarak 2 milyon 860 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yarım puan yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.