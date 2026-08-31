Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,7 büyüdü: Kişi başına gelir 18 bin 103 dolara çıktı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Yıllık GSYH" verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 3,7 yükseldi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 63 trilyon 240 milyar 524 milyon lira oldu.

GSYH'de en yüksek payı, yüzde 15,6 ile imalat sanayisi aldı.

İmalatı, yüzde 12,9 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri sektörü izledi. Yıllık GSYH'de en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına GSYH, 2025 yılında cari fiyatlarla 714 bin 682 lira, ABD doları cinsinden ise 18 bin 103 dolar olarak hesaplandı.

İnşaat yüzde 11 ile en çok büyüyen sektör oldu

İnşaat yüzde 11, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 8,5 ve bilgi ve iletişim yüzde 7,9 ile geçen yıl en çok büyüyen sektörler oldu.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 8,5, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 5 ve hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 4,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025'te bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,2 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu.

Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları yüzde 21,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 15 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti.

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2025 yılında yüzde 13,9 olurken gayri safi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1, gayri safi sabit sermaye oluşumu da yüzde 7,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2025'te zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,6 azalırken, ithalatı ise yüzde 4,6 arttı.

Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 24,7, ithalatının payı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

İş gücü ödemeleri yüzde 40 yükseldi

Gelir yöntemiyle GSYH hesaplamalarına göre iş gücü ödemeleri, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 40, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 41,3 arttı.

İş gücüne yapılan ödemelerin cari gayri safi katma değer içindeki payı 2024'te yüzde 36,9 iken bu oran 2025'te yüzde 36,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,3 iken 2025'te yüzde 44,3 olarak belirlendi.