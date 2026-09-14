Türkiye ekonomisi için dev bankadan dikkat çeken analiz: Finansal koşullar gevşiyor

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Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, bankaların yüzde 40 faizli özel gecelik fonlama imkanının kaldırılmasının ardından finansal koşulların gevşediğini belirtti. Buna göre, bankaların yüzde 37’lik politika faizinden fonlanmaya başlamasıyla Goldman Sachs’ın alternatif finansal koşullar endeksi 0,3 puan geriledi.

Merkez Bankası’nın geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesine rağmen finansal koşullardaki gevşemenin sürdüğünü belirten stratejistler ayrıca, bankacılık sistemindeki likidite fazlasının bir sonucu olarak TL mevduat faizlerinin gerilediğine dikkat çekti.

Goldman Sachs’tan Türkiye için kredi ve mevduat faizi analizi

TL mevduat faizleri 4 Eylül’de sona eren haftada yaklaşık yüzde 44’e geriledi. Goldman Sachs, bu seviyenin yıllıklandırılmış politika faiziyle genel olarak uyumlu hale geldiğini belirtti. Buna karşılık tüketici ve ticari kredi faizleri önemli ölçüde daha yüksek seviyelerde kalmaya devam etti.

Grafe ve Edizgil, cuma günü yayımladıkları notta kredi koşullarında da gevşeme işaretleri bulunduğuna dikkat çekti. Son veriler TL cinsi kredi büyümesinin yavaşladığını gösterirken, toplam kredi genişlemesinin 2024 ortalarında en son görülen seviyelere yakın seyrettiğini belirttiler.