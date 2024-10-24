Türkiye ekonomisinde üçüncü çeyrekte küçülme beklentisi öne çıktı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Merkezi’nin (BETAM), “Ekonomik Büyüme ve Tahminler” Ekim 2024 araştırmasına göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 oranında küçülmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve kısmen açıklanan Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 oranında küçülmesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,6 azalacağını öngörüyoruz." denildi.

Raporda şu öngörüler yer aldı:

“Tüketim malları ithalatında ve konut kredilerinde düşüş

2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim malları ithalatında yüzde 3,7, konut kredilerinde yüzde 6,2 ve kamu tüketim harcamalarında yüzde 5’lik bir azalış öngörüyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında, tüketim malları ithalatında yüzde 1 ve kamu tüketim harcamalarında yüzde 13,4’lük bir artış, konut kredilerinde ise ciddi bir azalış (yüzde 33,6) görülmektedir. Aynı dönemde tüketici kredilerinde de yüzde 5,9’luk bir düşüş bekliyoruz.

Kamu yatırım harcamalarında artış

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yatırım malı ithalatında yüzde 4,3’lük bir düşüş, kamu yatırım harcamalarında ise yüzde 6,6’lık bir artış öngörüyoruz. Diğer yatırım öncü göstergelerinde beklenen değişimler ise yüzde 2,1 düşüş ile yüzde 1 artış arasındadır. Yıllık bazda ise kamu yatırım harcamalarında yüksek bir artış (yüzde 55,4), ticari kredilerde ise yüzde 2,6’lık bir düşüş öngörüyoruz. Perakende stoklarında yüzde 5,5’lik, üretim beklentilerinde ise yüzde 12,9’luk ciddi bir düşüş hesaplıyoruz.

İthalatta yıllık, ihracatta çeyreklik bazda düşüş

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracatta yüzde 0,4’lük, ithalatta ise yüzde 6’lık bir düşüş bekliyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise ihracat yüzde 1,9, altın dışı ihracat ise yüzde 2,6 artmaktadır. İthalat ise yüzde 8,2 azalırken, altın dahil edilmediğinde ithalatta yüzde 3,4’lük azalış hesaplanmaktadır.”