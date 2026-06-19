Türkiye ekonomisinde yavaşlama sinyali: Capital Economics’ten dikkat çeken rapor!

Capital Economics Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Liam Peach, Türkiye ekonomisinde büyümede çok daha düşük oranların görüleceği bir döneme girildiğini, enflasyondaki düşüşün Merkez Bankası'na bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlamasına imkân vereceği belirtti.

BloombergHT’nin aktardığına göre, Peach, Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya yönelik ABD-İran anlaşması bozulması halinde ise Türkiye en savunmasız ekonomilerden biri olacağını öngördü.

Enflasyonun üçüncü çeyrekte yeniden düşüş eğilimine girmesini bekleyen Peach, bu oranın daha önce kendisinin öngördüğü ya da TCMB’nin şu anda tahmin ettiği kadar düşmeyeceğini ifade etti.

Peach, “Manşet enflasyonun yıl sonu itibarıyla yüzde 30 seviyesinde kapanmasını bekliyoruz; merkez bankasının tahmini ise yüzde 26. Yine de bunun TCMB’nin yıl sonlarında gevşeme döngüsüne yeniden başlamasına olanak sağlayacağını düşünüyoruz” görüşünü aktardı.

Risk sürüyor

Gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin İran savaşı kaynaklı enerji şokunu küçük bir ivme kaybı ve genel olarak enflasyonu kontrol altında tutarak atlattığını ve bölgede bu faiz indirimlerine gidilebileceğini belirten ekonomist, “Bu yıl Rusya, İsrail, Macaristan ve Türkiye’de faiz indirimleriyle birlikte küresel ölçekte parasal genişleme döngülerinin şekilleneceği birkaç bölgeden biri olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Notta, “Türkiye, bölgenin geri kalanına kıyasla daha riskli bir konumda. Enerji şoku, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı artırarak politika yapıcıları, para politikasını sıkılaştırmaya ve para birimini desteklemek için döviz rezervlerini kullanmaya sevk etti. Dolayısıyla, düşük petrol fiyatları çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayacaktır ve baz senaryomuz, enflasyonun düşmeye devam edeceği ve TCMB’nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği yönünde olsa da enerji fiyatlarında yaşanacak yeni bir artış, ekonomiyi krize sürükleyebilir” ifadeleri yer aldı.