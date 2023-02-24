Türkiye ekonomisinin 2022'de %5.2, 2023'te %2.8 büyümesi bekleniyor

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin 2022 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi tahminleri yüzde 5 ila yüzde 6.2 arasında değişiyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) da faiz indirimine gerekçe gösterdiği ekonomik aktivitede beklenen yavaşlamanın dördüncü çeyrek itibarıyla daha da görünür hale geliyor. Reuters anketinde dördüncü çeyrek için büyüme tahminlerinin medyanı yüzde 3 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 2.3 ila yüzde 6.3 arasında.

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7.5 ikinci çeyrekte yüzde 7.7 büyüme göstermiş ardından üçüncü çeyrekte büyüme yüzde 3.9'a yavaşlamıştı. Bu dönemde TL'deki değer kaybı ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gündemdeydi. Enerji piyasasındaki fiyat artışlarının da etkisiyle enflasyon yüzde 85'in üzerine çıktı. İktidar bu dönemde, cari fazla odaklı kredi ve büyüme politikalarını öne çıkardı.

TCMB 43,000'den fazla kişinin ölümüne sebep olan ve bölgede büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından "sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi" için bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesine çekti.

TCMB depremin büyüme, enflasyon ve beklentileri nasıl etkileyeceğini takip edeceğini, ancak kısa vadeli etkilere karşın depremin orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde "kalıcı bir etki" oluşturmayacağını öngördü.

Reuters anketinde 2023 GSYH büyümesi için medyan tahmin yüzdde 2.8 seviyesinde bulunurken tahminler yüzde 1.2 ila yüzde 3.9 arasında yer alıyor.

Bu 2022'ye göre büyümede oldukça belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor. Reuters'ın deprem öncesi son anketine göre 2023 büyüme tahminleri 0.2 puan gerilemiş durumda. Deprem etkilerinin devam etmesiyle önümüzdeki dönemde de revizyonların devam etmesi bekleniyor. Hükümetin deprem öncesi ise bu yıl için büyüme hedefi yüzde 5 seviyesindeydi.

Eurobank bir araştırma notunda geçen senenin sonundaki ekonomik aktivite trendlerinin gerileme ve düşüş dinamiğinde olduğunu belirterek ihracattaki zayıflama sebebiyle düşen üretim hacminin gözlendiğini belirtti.

"Zayıf sanayi üretimi ve hızla düşen ev satışları yatırımları azaltacak. Türkiye ekonomisi güneydeki güçlü depremlerden etkilenecektir. Diğer yandan bu olumsuz olay nedeniyle ekonomi destek paketleri ve yıkım yaşayan bölgeyi destekleyici adımlar açıklanacaktır ve muhtemelen üçüncü çeyrekten itibaren ekonomiye bir ivme sağlayacaktır."

Ekonomistlerin ve ekonomi yetkililerin ilk hesaplamaları depremin toplam maliyetinin 50 milyar doları aşacağını gösteriyor, tahminler 100 milyar dolara kadar ulaşıyor.

TÜİK, dördüncü çeyrek ve 2022 GSYH verilerini 28 Şubat günü saat 1000'da açıklayacak.