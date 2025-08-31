Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) rakamlarını yarın saat 10.00’da internet sitesinden kamuoyuyla paylaşacak.
Büyüme beklentileri
Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde ortalama %3,87 büyüyeceğini öngörüyor. Beklentiler, %2,2 ile %5 arasında değişiklik gösterdi. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına yönelik büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3,18 olarak hesaplandı. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı döneminde %2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise %2 büyüme kaydetmişti.