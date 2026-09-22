Türkiye emeklilik endeksinde 44 ülke arasında 42. sırada

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Natixis Investment Managers'ın 2026 Küresel Emeklilik Endeksi'ne göre Türkiye, 44 ülke arasında 42. sıraya yerleşti. Türkiye'nin genel endeks puanı yüzde 39 olarak hesaplanırken, dört alt endeksteki performansı dikkat çekici farklılıklar sergiledi.

Alt endeks bazında Türkiye, sağlık alanında yüzde 55, maddi refahta yüzde 45 puan alırken, yaşam kalitesinde yüzde 32 ve emeklilik finansmanı alanında ise yüzde 28 ile en zayıf performansını sergiledi.

Türkiye'nin gerisinde yalnızca Kolombiya yüzde 35 puanla 43. ve Hindistan yüzde 9 puanla 44. sırada yer aldı.

Emeklilik ikame oranı yüzde 96

Öte yandan endeks, Türkiye'nin yüzde 96 ile dünyanın en yüksek emeklilik ikame oranlarından birine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu oran, emeklilerin çalışırken kazandıkları gelirin büyük bölümünü emeklilik döneminde de elde edebildiğine işaret ediyor.

Benzer yüksek ikame oranı yalnızca Hollanda ve Meksika'da gözlemlendi. Rapor ayrıca Türkiye'nin otomatik kayıt sistemini benimsemiş ülkeler arasında yer aldığını da vurguladı.

En yüksek enflasyon Türkiye'de

Raporun öne çıkardığı bir diğer veri ise Türkiye'nin yüzde 30,87 ile endeksteki en yüksek tüketici enflasyonu oranına sahip ülke olması. Bu durum, emeklilik finansmanı alt endeksindeki zayıf performansın temel nedenlerinden biri olarak değerlendirildi.

Zirvede Norveç yer aldı

2026 endeksinde birinci sıraya yüzde 83 ile Norveç yerleşirken, onu yüzde 81 ile İrlanda, yüzde 79 ile Hollanda, yüzde 79 ile İsviçre ve yüzde 78 ile Danimarka takip etti.

2012'den bu yana yayımlanan endeks, IMF gelişmiş ekonomileri, OECD üyeleri ve BRIC ülkeleri olmak üzere 44 ülkeyi kapsıyor.