Türkiye Euro üzerinden 5 yılda 1 trilyon dolarlık ticaret gerçekleştirdi

Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden 21’inde resmi para birimi olarak kullanılan Euro, 1 Ocak 1999’da kaydi olarak yürürlüğe girdi. Üç yıllık geçiş sürecinin ardından 1 Ocak 2002’de banknot ve madeni para halinde piyasaya sürülen Euro, günlük işlemlerde kullanılmaya başlandı.

Euro, 27 yılı geride bıraktı

Bugün Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Finlandiya, Estonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Hırvatistan’da geçerli olan Euro, 27 yılı geride bıraktı.

Türkiye, Türk lirasının yanı sıra farklı para birimleriyle ticarete önem verirken, özellikle dolar ve Euro üzerinden yapılan işlemlerde yıllar içinde kayda değer artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Euro ile ihracat 2021’de 103,7 milyar dolara, ithalat ise 78,8 milyar dolara çıktı. Bu dönemde toplam ticaret hacmi 182,5 milyar dolar olarak kaydedildi. 2022’de ihracat 113,7 milyar dolara, ithalat 88,1 milyar dolara yükseldi ve ticaret hacmi 201,8 milyar dolara ulaştı.

2023’te Euro üzerinden ticaret daha da hızlandı. İhracat 117,8 milyar dolar, ithalat 103,9 milyar dolar olurken toplam hacim 221,7 milyar dolara çıktı. 2024’te ise ihracat 122,7 milyar dolara, ithalat 103,8 milyar dolara ulaştı; ticaret hacmi 226,5 milyar dolar seviyesine yükseldi.

2025’in ilk 11 ayında Euro ile yapılan ihracat 121,9 milyar dolar, ithalat 100,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ticaret hacmi 222,1 milyar dolara yaklaştı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin Euro üzerinden gerçekleştirdiği ihracat yaklaşık 5 yılda 579,7 milyar doları, ithalatı ise 474,7 milyar doları geçti. Böylece toplam ticaret hacmi 1 trilyon 54,4 milyar dolara ulaşarak önemli bir eşik aşıldı.