  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye, fındık ihracat sezonuna hızlı başladı!
Takip Et

Türkiye, fındık ihracat sezonuna hızlı başladı!

Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon doları aşkın gelir sağladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, fındık ihracat sezonuna hızlı başladı!
Takip Et

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 146 milyon 839 bin 114 dolar gelir elde etti.

Fındık ihracat sezonuna hızlı giriş yaptı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1-30 Eylül döneminde yurt dışına 146 milyon 839 bin 114 dolar karşılığında 14 bin 208 ton fındık satıldığı belirtildi. 

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 24 bin 633 ton fındık ihracatından 195 milyon 400 bin 171 dolar gelir sağlandığı ifade edildi.

DMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durdurulduDMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durdurulduGündem
TİM Başkanı Gültepe: 49 ilimiz ihracatını artırdıTİM Başkanı Gültepe: 49 ilimiz ihracatını artırdıEkonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruzEkonomi
Ekonomi
Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma
IMF: Küresel ekonomide yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz
Küresel ekonomide yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz
Rekabet Kurumu çiğ süt sektöründe soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu çiğ süt sektöründe soruşturma başlattı
ABD’de işten çıkarmalar 2020’den bu yana en yüksek seviyede
ABD’de işten çıkarmalar 2020’den bu yana en yüksek seviyede
Tarım Bakanlığı şeker pancarı alım fiyatını artırdı
Tarım Bakanlığı şeker pancarı alım fiyatını artırdı
HAK-İŞ'ten asgari ücretin belirlenme sürecinde düzenleme talebi
HAK-İŞ'ten asgari ücretin belirlenme sürecinde düzenleme talebi