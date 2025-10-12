Türkiye, fındık ihracatından 1,6 milyar doları aşkın gelir sağladı

​​​​​​​Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-30 Eylül 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

188 bin 731 ton fındık satıldı

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 610 milyon 163 bin dolar karşılığında 188 bin 731 ton fındık satıldığı belirtildi. Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 213 bin 73 ton fındık ihracatından 1 milyar 733 milyon 717 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.