Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı: Ekmek fiyatına zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni yılın ilk gününde ekmek, simit fiyatları ve fırıncıların sorunlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Balcı, ekmek fiyatlarının belirlenmesinde etkisi olan un ve maya fiyatlarına, marketler tarafından yapılan ekmek iadelerine ilişkin konuştu.

Ekmek fiyatında artış olmayacak

Balcı, 2026 yılında vatandaşın temel gıdası olan ekmekte henüz zam yapmayı düşünmediklerini söyledi. Balcı, "29 Aralık’ta federasyon binamızda yapılan basın toplantısında maalesef ülke genelinde yanlış anlaşılan konuya değinmek ve açıklık getirmek istiyorum. Ekmek fiyatında artış olmayacak diye bir basın toplantısı yapılması gerekmiyor. Fakat yeni kanun ile ilgili ulusal basın bizi sürekli aradığı için bu açıklamayı yaparken ekmek fiyatları konusunda halkımızın merakını gidermek ve askeri ücrette fiyat artışı olduğu için en son 2025 yılının sekizinde ayında bir fiyat değişikliği olduğundan dolayı bir değişiklik olacak mı? olmayacak mı? diye halkımızı bilgilendirmek istedik. Kanundan bahsederek yeni düzenleme illerde itiraz komisyonu, uzlaşma komisyonu olarak değişti. Dolayısıyla üç kişiden oluşan komisyon yanılmıyorsam 6 kişiden oluşuyor. Bunlarda 4’ü idare 2’si de esnaf temsilcisi. Konuna göre simit ve ekmek fiyatı konusunda da görüşünün olumlu olması gerekiyor. Bununla ilgili basını bilgilendirdik ve devamında biz bugüne kadar ki çalışmalarımızda Ticaret Bakanlığı ile müşterek bir arada karar veriyorduk, bunu kanuna koymuş oldular, fırıncı esnafının bundan bir endişe duyması gerekmiyor. Zaten fırıncı esnafı bu güne kadar halkımızı temel gıda maddesi olan ekmek konusunda yapılması gerekeni yapıyor. Halkımıza en ucuz şekilde kaliteli, hijyenli şekilde üretilen ekmeği vermek için ne yapılması gerekiyorsa yapıyor" dedi.

"Ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok"

29 Aralık tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalardan söz eden Balcı, "2025 yılının sekizinci ayında fiyat değişikliği olduğunda ekmeğin kilogram fiyatı 75 lira olduğunu asgari ücretin artmasıyla birlikte o gün 900 lira olan un fiyatının 950, bin, bin 150 liraya çıkmasına rağmen maya fiyatının 600 liradan 970 liraya çıkmasına rağmen 2026 yılında sevindirici bir haber veriyoruz ekmek fiyatında henüz herhangi bir değişiklik yok. Daha sonra ilgili bakanlıkla görüşme yaparak ne olacağı konusunda karar vereceğiz en makul şekilde. Bunun dışında fırıncı esnafı üzerine düşen görevi yapıyor, her türlü fedakarlığı yapıyor. 2023 yılında tarım bakanlığında destekleme yaptı yüzde 13 yüzde 17,5 ekmek fiyatı değişti.

"Zincir marketlerin ekmek iadesi hususunda kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor"

2024 yılında ülke genelinde yüzde 25 değişti, 2024 yılının son 6 ayındaki fiyat artışı 2025’e kaldığı için 2025 yılında yüzde 50 olarak değişiklik oldu, dolayısıyla son 2 yıla baktığınızda ekmek fiyatının ortalaması olarak yüzde 37,5 değiştiğini görüyoruz. Son 3 yılı baz alırsanız bu da yüzde 30’a denk geliyor. Ekmek fiyatları Türkiye enflasyonuna göre çok uygun seyretmiş oluyor. Kimse bizim esnafımızın üzerine taşıyamayacağı yük yüklemeye kalkamasın dedik. Zincir marketlerin ekmek iadesi hususunda kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor. Zincir marketlere benim esnafım 150 ekmek götürüp ertesi gün 40-50 ekmek geri aldığında bunu yasayla yönetmek mümkün değil. Eğer çeki düzen vermezlerse bu konuda yaptırım neyse yapmak zorunda kalırız" diye konuştu.