Türkiye, gelir performansında 1’inci, ziyaretçi sayısında 3’üncü sırada

Türkiye’de turizm, büyük oranda uluslararası alandaki gelişmelerin de yarattığı avantajla 2022 yılı iyi geçti. Türkiye’nin ziyaretçi sayısı ve turizm gelirindeki artış, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinde de kendisini gösterdi.



UNWTO’ya üye ülkelerin yılın dokuz aylık verilerine göre 2019’da en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke sıralamasında 6. sırada olan Türkiye 3. sıraya yükselirken gelir artırmadaki performansıyla da birinci oldu.



UNWTO verilerine göre 2022’de yaklaşık 1 milyar kişi seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı pandemi nedeniyle 2021’de 447 milyon, 2020’de 409 milyon olarak gerçekleşmişti. Görüldüğü üzere 2022’de bu iki yılın toplamından daha çok kişi seyahat etmiş dünyada.

2022 yılında dünya turizm sıralamasında önemli değişiklikler oldu. Pandemi öncesi ilk 10’da yer alan bazı ülkeler dışarıda kalırken, yeni ülkeler listeye dâhil oldu.

Türkiye, İtalya’nın önünde

Bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. Türkiye turizmde bir dünya klasiği olan ve 2021 yılında yakaladığı İtalya’yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya üçüncülüğüne ulaştı.

NBK Touristic’ten Recep Yavuz’un (UNWTO)’nun dokuz aylık verilerini baz alarak yaptığı hesaplamaya göre Türkiye yıl sonuna doğru neredeyse 2019 rakamlarına ulaştı ve pandemi öncesine göre kaybı en az olan ülke oldu.



Türkiye ile birlikte Portekiz ve Yunanistan tek haneli kayıpla yılı bitiren ülkeler oldular. Pandemiyi henüz atlatamayan Çin ve Tayland turizm sahnesinden tamamen çekildiler.



Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 40 civarında kayıpla yerini kaybederek beşinciliğe düşerken, İtalya yüzde 20-25 civarındaki kayıpla üçüncülüğü Türkiye’ye kaptırdı.



Türkiye 2021 yılında yakaladığı İtalya’yı 2022 yılında geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya ve Türkiye olarak sıralandı. İsrail ve Yunanistan da ilk kez ilk 10 içinde yer buldu.



Dünya turizminin en önemli destinasyonu olan Akdeniz’den 6 ülke ilk 10 içinde yer aldı.

Gelirde en iyi performans

UNWTO’nun dokuz aylık turizm geliri verilerine göre Türkiye bu alanda en iyi performans gösteren ülkeler sıralamasına ilk sırada yer aldı. UNWTO’nun 2019’un dokuz aylık döneminde 5 milyar doları üzeri gelir elde eden destinasyonlara göre Türkiye gelirini yüzde 36 artırdı.



Türkiye turizm gelirini ziyaretçi sayısı ile aynı oranda olmasa da diğer ülkelere göre artırmayı başardı.

Avantajı başarıya taşıyalım

Türkiye’nin bu başarıyı yakalamasında uluslararası alandaki gelişmelerden elde edilen avantajların başarıya taşınması gerektiğini söyleyen sektör mensupları şu gelişmeleri anımsatıyor:

* Rusya - Ukrayna savaşı dolayısı ile hava sahası kapatıldığından Rus ve Ukraynalıların Türkiye dışında tatil seçenekleri sınırlı kaldı.

* Pandemi ve savaş nedeni ile gerçekleşen fiyat artışları İtalya ve İspanya’da kayıplara yol açarken, turistlerin önemli bir kısmı rotasını bu ülkelerden Türkiye’ye çevirdi.