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Türkiye, güneş gözlüğüne 103,1 milyon dolar harcadı

Türkiye, bu yılın ocak-nisan döneminde 103 milyon 135 bin 862 dolar karşılığında, toplam 2 milyon 935 bin 699 adet güneş gözlüğü aldı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye, güneş gözlüğüne 103,1 milyon dolar harcadı
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Uzun süren kış sezonunun ardından, havaların ısınmasıyla güneş gözlükleri raflarda yerini almaya başladı. Bu ayların en fazla kullanılan aksesuarlarından biri olan güneş gözlükleri, farklı marka ve modellerle tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Güneş gözlüğüne olan talep, Türkiye'nin ithalat rakamlarına da yansıyor. İthalatta son dönemlerde İtalya ve Çin menşeili ürünler dikkati çekerken, Tayland, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Yunanistan'ın güneş gözlükleri de ilgi görüyor.

2024'te en fazla İtalya'dan güneş gözlüğü alındı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi'nden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 194 milyon 52 bin 672 dolar karşılığı, toplam 6 milyon 54 bin 275 adet güneş gözlüğü ithal edildi.

Geçen yıl Türkiye en fazla güneş gözlüğünü İtalya'dan aldı. Bu ülkeyi Çin, Tayland, Japonya ve Güney Kore izledi.

Türkiye, 2024'te İtalya'dan ithal ettiği 3 milyon 6 bin 702 adet güneş gözlüğüne, 126,1 milyon dolar ödedi. Aynı dönemde, Çin'den ithal edilen 2 milyon 648 bin 44 adet güneş gözlüğü için 47,6 milyon dolar ödeme yapıldı.

Tayland'dan geçen yıl alınan güneş gözlüğü sayısı 114 bin 351, Japonya'dan 54 bin 219, Güney Kore'den ise 51 bin 94 oldu.

Türkiye, toplam 2 milyon 935 bin 699 adet güneş gözlüğü ithal etti

Türkiye, bu yılın ocak-nisan döneminde ise 103 milyon 135 bin 862 dolar karşılığında, toplam 2 milyon 935 bin 699 adet güneş gözlüğü ithal etti.

Yılın 4 ayında en fazla dış alım Çin'den yapılırken, bu ülkeyi İtalya, Tayland, İspanya ve Yunanistan takip etti.

Çin'den bu dönemde ithal edilen 1 milyon 294 bin 757 adet güneş gözlüğüne 26,8 milyon dolar ödenirken, İtalya'dan alınan 1 milyon 287 bin 410 adet güneş gözlüğüne 61,2 milyon dolarlık ödeme yapıldı.

Bu yıl ocak-nisan döneminde, Tayland'dan 92 bin 827, İspanya'dan 60 bin 701, Yunanistan'dan ise 41 bin 284 adet güneş gözlüğü alındı.

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