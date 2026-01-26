Türkiye, Güneydoğu Avrupa ülkeleriyle mali işbirliğini güçlendirecek

CANAN SAKARYA / ANKARA

Türkiye, Maliye Mükemmeliyet Merkezi’ne (CEF) üye olmaya hazırlanıyor. Maliye Mükemmeliyet Merkezi’nin (CEF) Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

CEF; üye ülkeler ve üye uluslararası kuruluşlar arasında kamu mali yönetimi, merkez bankacılığı ve kamu yönetiminin diğer alanlarında uluslararası standartların oluşumunu teşvik etmek, bu alanlarda bilgi değişimi, kapasite geliştirme ve teknik yardım yolu ile iş birliğini genişletmek amacıyla kuruldu. CEF bu çerçevede toplantılar, çalıştaylar ve seminerler ile başta kamu mali yönetimi ve merkez bankacılığı olmak üzere vergi politikası ve yönetimi, reform sürecinde liderlik, politika tasarımı için veri analizi gibi konularda faaliyet gösteriyor.

TBMM onayının ardından Türkiye’nin de üye olacağı Maliye Mükemmeliyet Merkezi katılıma ilişkin yasa teklifinin TBMM Dışişleri Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, 2011 yılından bu yana kamu kurumlarından çok sayıda uzmanın Merkezin faaliyetlerinden faydalandığını belirtti. Kulaklıkaya, tam üyeliğin kamu maliyesi ve merkez bankacılığı konusunda iyi uygulamalar, personel eğitimi ve tecrübe paylaşımı yoluyla beşerî sermaye kapasitesinin geliştirilmesini destekleyen Merkezin faaliyetlerinde Türkiye’nin söz sahibi olması açısından önem taşıdığını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, şunları söyledi: “Ayrıca, ülkemiz çeşitli programlar aracılığıyla Avrupa Birliği’nin sağladığı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarından istifade edebilecek, bu da AB’ye katılım hedeflerimize hizmet edecektir. Diğer yandan, üyeliğimizin sekreteryaya ev sahipliği yapan Slovenya’yla da ikili ilişkilerimize de olumlu yansıyacağı düşünülmektedir. Türkiye bu yaklaşımla Güneydoğu Avrupa’da kapasite artırımına odaklanan girişimleri de desteklemektedir.”