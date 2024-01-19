Türkiye-Gürcistan ticaret hacminde 5 milyar dolar hedefi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Osman Çalışkan, yaptığı değerlendirmede, Gürcistan'ı Kafkasya'ya açılan bir kapı olarak gördüklerini, Gürcistan'a ve Kafkasya bölgesine daha çok satış yapmak istediklerini söyledi.

İki ülke arasında ikili ticaret hacminde geçen yıl 3 milyar dolar hedefine ulaştıklarına işaret eden Çalışkan, "Bu sene ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Gürcistan üzerinden de Kafkasya bölgesine daha çok mal satmak istiyoruz." diye konuştu.

Çalışkan, Türkiye'nin Gürcistan'a yaptığı ihracatta inşaat malzemeleri, gıda ve tekstil ürünlerinin öne çıktığını, Gürcistan'ın da mineraller konusunda zengin bir kaynağa sahip olduğunu ifade etti.

Dünyaca ünlü tekstil markaları tarafından Gürcistan'da dikim yaptırmak için fabrikalar açıldığını ve bunun ülkeye istihdam noktasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Çalışkan, Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği olarak 21 bin kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Çalışkan, Avrupa Birliği'nin Gürcistan'a kota uygulamadığını, bir firma ya da markanın, üretiminin yüzde 51'inden fazlasını burada yapması halinde ürünlerini "Made in Georgia" etiketiyle Avrupa'ya kotasız gönderebildiğini bildirdi.

Gürcistan'ın iş yapılabilir ülkeler sıralamasında dünyada yedinci basamakta bulunduğunu dile getiren Çalışkan, ülkenin, Türkiye, Avrupa ve Kafkasya bölgelerine yakınlığının önemine dikkati çekti.

Daha fazla Türk yatırımcının Gürcistan'a gelmesini desteklediklerini belirten Çalışkan, "Türk yatırımcılar, yurt dışına açılmak istiyorlarsa Gürcistan'ı öneriyoruz. Çünkü lojistik alanı daha yakın. Gürcistan'da diktiğiniz bir tekstil ürünü, deniz yolu, hava yolu veya kara yoluyla 24 saat içinde İstanbul'da olabiliyor." dedi.

Çeşitli ülkelerden yatırımcıların bu ülkeye ilgi gösterdiğini ifade eden Çalışkan, "Girişimciler burada şirket kuruyor ve iş yapıyor. Gürcistan'da yatırım imkanları çok fazla. Yatırımcılara arazi ve bina desteği sağlanıyor. Tarım sektöründe yatırım yapanlara da tarım arazisi, hibe desteği var." diye konuştu.

Çalışkan, Gürcistan'ın sadece komşu değil, dost ve kardeş ülke de olduğunu vurgulayarak, "Gürcistan, küçük bir ülke olmasına rağmen Kafkasya'ya açılan bir kapı konumunda bulunduğu için önemli. Sadece ticaret değil, kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri konusunda da destek vermemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.