Türkiye Haber-İş, Türk Telekom’da işten çıkarmaları durdurmaya çağırdı

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Haber-İş Sendikası, Türk Telekom’da yaşanan işten çıkarmaların sona erdirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Sendikanın yazılı açıklamasında, Başkanlar Kurulu’nun olağanüstü bir toplantı gerçekleştirerek konuya ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Türk Telekom işyerindeki çalışma sorunlarının birikimli kişilerin uzaklaşması, kurumsal hafızanın korunmasında zorluklar ortaya çıkardığı, kurumun temel faaliyet alanında taşeron çalıştırmanın yaygınlaşmasıyla hizmet kalitesi ve teknik uzmanlıklarda kurumsal kapasite riski oluşabileceği vurgulandı.

Başkanlar Kurulu, taşeron uygulamasının etkilerinin şeffaf biçimde açıklanmasını isteyerek Türk Telekom yönetiminin çalışanların haklarını ve kurumun hizmet kapasitesini gözeten bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Başkanlar Kurulu bildirisinde, işçilere “işten ayrılma teklifinin” teşvik olarak sunulduğu belirtilerek, buna karşılık kabul etmeyenlerin başka şehirlere tayin edildiği iddia edildi. 2026 başında ARTES isimli taşeron uygulamasının giderek yaygınlaştığına dikkat çekilen Türkiye Haber-İş Başkanlar Kurulu bildirisinde son aylarda baskıyla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Başka şehirlere tayinlerin, çalışanların aile birliğini de bozduğu belirtilen açıklamada, “Devletimizin aileyi koruma ve güçlendirme politikaları ortadayken, çalışanları ailelerinden kopma ya da işlerini kaybetme ikilemine sürükleyen uygulamalara izin verilmemelidir. Aileyi korumak ortak sorumluluğumuzsa, işçinin ailesini ve geleceğini tehdit eden bu uygulamalara da dur denilmelidir.” uyarısında bulunuldu.

Türkiye Haber-İş Sendikası, Türk Telekom yönetiminden, işten çıkarmanın durdurulması, baskı uygulamalarının sonlandırılması ARTES taşeron uygulamasının sonuçlarının kamuoyuna duyurulması, çalışanların sendikal haklarına saygı gösterilmesi, sosyal diyalogun işletilmesi istendi.