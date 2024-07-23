Türkiye, ham çelik üretiminde dünyayı solladı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), 2024 yılı Haziran ayına ait ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Verilere göre, küresel ham çelik üretimi haziran ayında geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 0,5 artışla 161,4 milyon ton olurken dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in ham çelik üretimi yüzde 0,2 artışla 91,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda Hindistan'ın üretimi yüzde 6,0 artışla 12,3 milyon ton, Japonya'nın üretimi yüzde 4,2 düşüşle 7 milyon ton, ABD'nin üretimi yüzde 1,5 düşüşle 6,7 milyon ton, Rusya'nın üretimi yüzde 4,1 düşüşle 6 milyon ton, Güney Kore'nin üretimi yüzde 7,2 düşüşle 5,1 milyon ton ve Almanya'nın üretimi yüzde 8,9 artışla 3,2 milyon ton oldu. Bu dönemde Türkiye'nin üretimi ise yüzde 4,3’lük artışla 3,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Küresel ham çelik üretimi ilk altı ayda sabit kaldı

Yılın ilk 6 ayında ise küresel ham çelik üretimi 954,6 milyon ton ile bir önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sabit kaldı.

Söz konusu dönemde Çin'de üretim yüzde 1,1 düşüşle 530,6 milyon ton seviyesinde kalırken, Hindistan'da yüzde 7,4 artışla 74,2 milyon ton oldu.

Türkiye üretimini yüzde 16,9 artırarak, en fazla artış gösteren ülkelerin başında yer aldı. Böylece Türkiye’nin ham çelik üretimi 18,6 milyon ton olarak gerçekleşti.