Türkiye hizmetler ticaretinde dünyada 6’ncı sıraya yükseldi

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Bakanlık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan "2025 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistikleri"ne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler ihracatının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 124,9 milyar dolar, ithalatının ise yüzde 9,6 yükselişle 61,9 milyar dolar olduğu anımsatıldı.

Geçen yıl için belirlenen 121 milyar dolarlık hizmetler ihracatı hedefinin aşıldığı belirtilen açıklamada, "Daha evvel TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre 122,6 milyar doların üzerine çıkılarak en yüksek hizmetler ihracatı rakamına ulaşılmış ve yeni bir rekora imza atılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, elde edilen bu başarıyla Türkiye'nin, dünyada en fazla hizmetler ihracatı gerçekleştiren 22'nci ülke olduğuna dikkat çekildi.

"Türkiye'nin hizmetler ihracatı, 2002-2025 döneminde yüzde 10 büyüdü"

Türkiye'nin 1980 yılında 762 milyon dolarla dünya hizmetler ihracatından yüzde 0,19 pay aldığı bildirilen açıklamada, 2002'de ise 14 milyar dolarla yüzde 0,89 pay elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu oranın geçen yıl yüzde 1,29'a yükseldiği belirtilerek, "Türkiye'nin hizmetler sektörlerine ilişkin politika ve destek programları, nitelikli insan kaynağı, iş insanlarının özverili gayretleri, teknik altyapısı, coğrafi konumu, siyasi istikrarı her geçen yıl dünya hizmetler ticaretinden aldığı payı artırmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Hizmetler ihracatının, 2002-2025 yıllarında yıllık ortalama yüzde 10 büyüdüğüne değinilen açıklamada, aynı dönemde küresel hizmetler ihracatındaki yıllık ortalama büyümenin yüzde 7,5 olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Türkiye'nin hizmetler dış ticareti fazlasının geçen yıl, yıllık yüzde 3,6 artışla 63 milyar dolar fazla vererek cari açığın finansmanına önemli bir katkı sağladığı vurgulanarak, "Hizmetler ticareti fazlası veren ülkeler arasında Türkiye, küresel çapta 6'ncı sırada yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Veriler, destek programlarının başarısını ortaya koyuyor"

Seyahat hizmetlerinin toplam içerisinde yüzde 48,1 ile en fazla paya sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu sektördeki ihracatın geçen yıl yüzde 6,7 yıllık artışla 60 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam hizmetler ihracatından lojistik ve taşımacılık sektörünün ise yüzde 34,1'lik pay aldığı, sektörün geçen yıl yıllık yüzde 3,5 artışla 42,6 milyar dolar dış satım yaptığı aktarıldı.

Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatının, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 25,3 arttığına işaret edilen açıklamada, bu sektörü yüzde 16,2 ve yüzde 15,4 yükselişle "inşaat" ve "fikri mülkiyet hakları kullanım ücretleri" sektörlerinin takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin 8,3 milyar dolarla hizmet ihracatında ilk sırada yer aldığı, bunu 7,4 milyar dolarla Almanya, 4,3 milyar dolarla Birleşik Krallık'ın izlediği ifade edildi.

En fazla hizmetler ihracatının 25,3 milyar dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığı bildirilen açıklamada, "Diğer Avrupa ülkelerine yapılan hizmetler ihracatının ise 9,3 milyar dolar olduğu görülmüştür. Söz konusu veriler, Ticaret Bakanlığımızca hizmetler sektörlerine yönelik olarak uygulanan destek programlarının başarısını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.