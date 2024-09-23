Türkiye için iyi haberler artıyor

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ağaoğlu ve Güldağ, Fed'in faiz indiriminin ve TCMB'nin son faiz kararının hisse senedi, tahvil, altın ve diğer piyasalara etkilerini tartıştı.

Güldağ: Merkez bankaları haftasıydı diyebiliriz. Fed'den başlayalım. 50 baz puan indirim yaptı.

Ağaoğlu: 50 gereksizdi. Amerika'da resesyon beklentilerini tetikleyecek veri gelmiyordu. Son işsizlik başvuruları verisi ki, Fed'in 50 baz puan indirim kararından sonra açıklandı, beklenenden düşük geldi. Fed anlaşılan biraz da 'yumuşak inişi ben başlattım' demek için indirim döngüsüne 50 baz puanla başladı.

Güldağ: Piyasa dediğini yaptırdı...

Ağaoğlu: Piyasaların yılbaşına yaklaştığı dönemde, varlık fiyatlarını arttı gösterip, fon yöneticilerinin iyi bonuslar alması için Fed'e yapmış oldukları bir baskı vardı.

Güldağ: 5 Ağustos 'Kara Pazartesi' de biraz o amaçla kullanılmıştı...

Ağaoğlu: Fed de bu baskıya evet dedi. Bence 25 puan da gelse piyasada çok büyük değişiklik olmayacaktı. Önemli tek fark Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin biraz yukarıya gitmesi. Kısa vadeli olanlarla aradaki fark kapandı.

Güldağ: O ne manaya geliyor?

Ağaoğlu: Faiz indirimlerinin resesyon sebebiyle yapılmış olabileceği o yüzden de Amerika'daki fonlama maliyetlerinin bir süre yüksek kalabileceği gibi bir hesapla yükseliş oldu. Çok büyük değil, 10 baz puanlık bir yükseliş var.

Güldağ: Açıklandığı gün değil ama ertesi gün borsa ciddi yükseldi.

Ağaoğlu: Evet, piyasalar ilk açıklandığında herhalde bunun bir resesyon fiyatlaması olup olmadığını ölçmeye çalıştı. Fed kararının etkisi bir gün sonra görüldü. Hisse tarafında olduğu gibi emtia bloğunda da bir hareket oldu. Petrol de bundan biraz nasibini aldı. En fazla nasiplenen ise altın ve gümüş oldu.

Güldağ: Altında beklentin nedir?

Ağaoğlu: Her ikisinde de kritik eşiklerde yukarıya doğru bir hareket var. Önemli. Altında 2.545 kırıldığı için yukarıya geldik. Yeni hedef 2650-55 bölgesi. Oraya doğru bir hareket olacak diye bekliyorum.

Güldağ: Gümüş tarafında ne olur?

Ağaoğlu: Esas hareket gümüşte olacak. 30.75'in üzerinde bir haftalık kapanış ki, cuma günü onsu 31.49'dan kapandı, 33.75'lere kadar devam edecek ilk hamlenin görüleceğini düşünüyorum. Gümüş önümüzdeki dönemde daha şanslı.

Güldağ: Fed bahsini kapatırken ekleyeyim; 50 baz puanlık indirimin siyasi bir karar olduğuna dair çok sayıda yorum var Amerika'da. New York Times dahil pek çok yayında, bu vurgulandı. Trump'ın 'çok sıradışı bir rakam' diye kızdığı Fed'in 50 baz puanlık indirimi "Harris'i ABD'nin 47. Başkanı yaptı" yorumları ağırlık kazanıyor.

Ağaoğlu: Benzer düşünüyorum.

Güldağ: Moody's Analytics ekonomisti Mark Zandi The Washington Post'a bir açıklama yaptı. Faiz indiriminin "Kesinlikle Harris kampanyasının ardındaki ekonomik rüzgar" olduğunu öne sürdü.

Ağaoğlu: Seçimlere 47 gün kala 50 baz puanlık hamle ekonomik gerekçelerden çok seçimlere yönelik bir hamle kanısı bende de var.

Güldağ: Görünen o ki, Amerika'da kimilerinin 'derin devlet', kimilerinin 'pratik hükümet' dediği mali ve güvenlik bürokrasisi bu seçimlerde Demokratlar tarafında. Trump da zaten iş başına geldiğinde onları kendi taraftarlarıyla değiştireceğinin sinyallerini veriyor sürekli. Peki 50 puanlık indirim ne getirir?

Ağaoğlu: Teknik olarak Euro ile dolar arasındaki faiz farkının görece Euro lehine hareket ettiği...

Güldağ: Neden görece diyorsun?

Ağaoğlu: Çünkü temelleri çok sağlam olmayan bir Euro yükselişinden bahsediyoruz. Dolar endeksi DXY şu anda 1.6’larda. Yani doların zayıfladığı bir dönem. Trump gelirse bunun tam tersi olacak. Dolar endeksi bu indirimden itibaren en fazla takip edilmesi gereken gösterge. Daha önce 10 yıllık Amerikan tahvilleriydi bu gösterge. Şimdi gözümü ve yönümü DXY'a çevirdim.

Güldağ: Neye bakacaksın orada?

Ağaoğlu: Kritik seviye 100. Onun altına indiğinde iş farklılaşır. Özellikle Japon Yeni'nde oynaklık ciddi biçimde artar. 99 belki taşınabilir bir seviye dünya için ama altı...

Güldağ: 99'un altına da gelir mi?

Ağaoğlu: Çok beklemiyorum.

Güldağ: Doların zayıflaması...

Ağaoğlu: Teknik olarak iyi haber. Çünkü dolar endeksini oluşturan altı majör paranın en büyük ağırlığı Euro'da. Neredeyse yüzde 50 Euro ile ihracat yapıyoruz. Gelir daha fazla olacaktır. Dolar endeksinin 100'e gelmesi paritenin 1.155- 1.1275 bölgesine kadar çıkması anlamına geliyor. ABD seçimleri sonrası başka bir Euro/dolar paritesi göreceğiz. İhracatçılara önerim, 1.12-1.13 arasındaki bölgede ciddi miktarda Euro tahsilatlarını dolara veya TL'ye dönebilirler. Tercih onların ama Euro'daki kazancı kaybetmesinler.

Güldağ: Bizim Merkez Bankası...

Ağaoğlu: Kimse indirim beklemiyordu. Öyle de oldu. Artık faiz artış ihtimali çok azaldı diyor.

Güldağ: Daha da faiz arttırmam gibi anlaşılabilir metin değişikliği...

Ağaoğlu: Daha önce enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılır cümlesinin yerine enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılır ifadesi bu anlamda...

Güldağ: Yavaş yavaş bir faiz indirimine hazırlık metni oldu sanki... Merkez Bankası'nın kasımda açıklayacağı yeni enflasyon raporu ile yönümüzü biraz daha net görebiliriz. Orada faiz indirimine ilişkin daha kuvvetli bir sinyal verebilir. Eylül ve ekim enflasyonlarını görmüş olacağız. 5 Kasım'daki Amerikan seçimlerini de görmüş olacağız. Net sinyal için zemin oluşacak. Kasım faiz indirimi için potada. O zamana kadar para politikası araçları üzerinden kontrol sağlanacak.

Ağaoğlu: Merkez itidalli bir tutum izliyor. Zaten 'faiz indireceğim' diye sinyal vermesi hatalı olur.

Güldağ: Ne dediyse onu yapıyor, hatta Fed gibi şaşırtmacalı gitmiyor. Bir de reel sektör tarafında olumlu etkilerini görebilsek...

Ağaoğlu: O zaman iyi haberi vereyim: Önemli miktarda yabancı artık Türkiye'de tahvil ve swap piyasasına gelmeye başladı. Geçen hafta da 3 milyar dolarla önemli bir giriş oldu. Bundan sonra girişleri daha da hızlanacak olursa faiz indirimleri konusunda sana katılmaya başlarım. Ama ondan önce değil.

Güldağ: Ama borsaya gelmiyor...

Ağaoğlu: İlk gelecekleri yer faiz piyasası yabancının. Orada belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra düşük kaldılar denildiği noktadan itibaren borsaya ilgi gösterirler. Ona daha var.

Petrol 74,5-75,5 bandında kalır

Güldağ: Petrolle ilgili iyi haber var mı?

Ağaoğlu: Petrolde 68 buralara kadar geldik. O hareket çok hızlıydı ve biraz da abartılı bir hareketti. Şimdi onun düzeltmesi var ama temel dinamikler itibariyle çok önemli değişiklikler yok.

Güldağ: Yani petrole talep düşecek...

Ağaoğlu: Çin tarafında talep daralması devam ediyor. Hatta küresel olarak da petrol marjları düşüyor.

Güldağ: Petrol marjından kasıt?

Ağaoğlu: Ham petrolden rafine ettikten sonra sattığınız mamul ürün arasındaki rafineri marjları dediğimiz marjlar düşüyor. Ki Çin'de bu 2020'nin altına düşmüş durumda. Petrol talebinin önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor.

Güldağ: Nerede şekillenir bu düzeltme?

Ağaoğlu: Yılın kalanında Brent'te 74,5- 75,5 bandının üzerinde beklemiyorum.

Güldağ: Jeopolitik riskler bozabilir...

Ağaoğlu: İsrail'in saldırıları endişeleri artırıyor. Jeopolitik riskler arttı o kesin.

Güldağ: Bakalım BM genel kurulunda ne mesajlar verilecek. Gazze ile birlikte Ukrayna-Rusya savaşı çok kritik. Putin çok sert konuştu. Eğer NATO açıklandığı gibi yeni füzeleri Ukrayna'ya verecekse, NATO'ya bağlı ülkelerden subayları da bu ülkeye gönderecek. Ayrıca uydu desteği de verecek. Çünkü bu füzeler 1000 km menzil yapıp sadece 1 metre hata ile hedefi vurabilme kapasitesine sahip. Bunu Ukrayna'da kullanacak kimse yok. Rusya da diyor ki, ben bunları gönderenleri de vururum.

Ağaoğlu: Jeopolitik riskler petrol fiyatı üzerinde bir miktar köpük oluştursa da önümüzdeki yıl 70 doların altını sıkça ziyaret edeceğimizi düşünüyorum.