Türkiye ile AB arasında IPARD III anlaşmasında değişiklik





Resmi Gazete'de yayımlanan Milletler Andlaşması'na göre, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında imzalanan sektörel anlaşmada yapılan değişikliklerin onaylanmasına karar verildi.

Karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile AB arasında, Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında tarım ve kırsal kalkınma politikaları alanında Türkiye'ye yapılacak mali yardımların yönetimi ve uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren sektörel anlaşmada değişiklik öngören ve 6 Ağustos 2025 ile 19 Eylül 2025 tarihlerinde karşılıklı mektuplarla teyit edilen düzenleme onaylandı.

Bu kapsamda kararın, 244 sayılı Kanun'un 5. Maddesiyle 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşma ile Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmada değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında 6/8/2025 ve 19/9/2025 tarihli mektuplar teatisi yoluyla imzalanan ekli Değişiklik Protokolünün onaylanmasına, 244 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."