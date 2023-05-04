Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak biyolojik ilaç üretimi anlaşma yapıldı

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, hayvancılık sektörü için biyolojik ilaç üretimi planladıklarını açıkladı. Bakan, bir Türk şirketi olan Vetal Animal Health Products SA ile ortak yatırım fırsatlarının araştırılması için bir Mutabakat Zaptı imzaladıklarını belirtti.

Projenin ağırlıklı olarak Azerbaycan'da modern standartları karşılayan biyolojik ilaç ve aşı üretimini kapsadığı ifade edildi. Projenin diğer hedefleri arasında merkezi laboratuvarın kurulması, yabancı deneyimin uygulanması ve yerel uzmanların eğitimi yer alıyor. Projenin en önemli hedefi ise ithalat bağımlılığını azaltmak.