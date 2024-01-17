Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki bilim ortaklıklarına fon desteği

Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan ve British Council’ın geliştirme ortaklarından biri olduğu Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu, araştırma iş birlikleri programı ile Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilim ortaklıkları ve araştırma iş birliklerine 100 bin sterline kadar fon desteği sunacak.

İki ülkedeki üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki ortaklıkları kapsayan Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu, küresel zorluklarla mücadele eden araştırmaları desteklemek ve kolaylaştırmak üzere ikili araştırma ve inovasyon iş birliklerini finanse ediyor. Araştırma iş birlikleri programının ana temaları arasında, ‘dayanıklı gezegen’ başlığı altında temiz enerji, iklim, tarım teknolojileri ve çevresel dayanıklılığa, yapay zeka, kuantum ve geleceğin telekomünikasyonunu içeren ‘dönüştürücü teknoloji’lere ve ‘sağlıklı insanlar, hayvanlar ve bitkiler’ başlığında biyogüvenlik, küresel sağlık ve pandemiler, genomik, dijital sağlık ve antimikrobiyal direnç konularına yer veriliyor.

Türkiye’den bir proje ortağı bulunması şartı

Birleşik Krallık’tan bir proje lideri ve Türkiye’den bir proje ortağı bulunması şartı koşulan ve 100 bin sterline kadar fon sağlanacak olan programa başvuruların, Türkiye’nin kısa ve orta vadeli ekonomik kalkınması veya sosyal refahı üzerinde olumlu bir etki yaratacak çözümler sunması bekleniyor. 12 Mart 2024 tarihine kadar başvurulabilen açık çağrı hakkında detaylı bilgi ve başvuru formuna, British Council Türkiye web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

“Stratejik araştırma ve inovasyon iş birliklerine kapı aralamasını arzuluyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan British Council Ülke Direktörü Gill Caldicott, “Birleşik Krallık Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından potansiyeli mümkün kılmak ve refahı teşvik etmek için tasarlanan bu fonun, Birleşik Krallık'ın önde gelen araştırma ve inovasyon kuruluşlarından oluşan konsorsiyumun dağıtım ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu heyecan verici programla, araştırma ve inovasyonu uluslararası ilişkilerimizin merkezine koyarak Birleşik Krallık araştırmacılarını ve yenilikçilerini çağımızın ana temaları üzerinde dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıyla birlikte çalışmaları için destekleyeceğiz. Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu’nun Türkiye ve Birleşik Krallık arasında başarılı stratejik araştırma ve inovasyon iş birliklerine kapı aralamasını arzuluyoruz.” diye konuştu.

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris ise, Birleşik Krallık’ın Uluslararası Bilim Ortaklığı Fonu’nun, Birleşik Krallık ve Türkiye’den en iyi bilim insanlarının 337 milyon sterlin küresel fona başvurarak birlikte çalışmalarına olanak sağlayacağını söyledi. Morris, “Fon, bir ülkenin tek başına yapabileceğinden daha büyük, daha iyi bilimin sağlanmasına yardımcı olacak ve sadece uluslararası çalışmayla gerçekleştirilebilecek önemli araştırma ve yeniliklerin önünü açacak. Bu fon, bilim ortaklığına olan bağlılığımızın bir kanıtıdır.” dedi.