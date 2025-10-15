Türkiye ile Çin arasında su ürünleri ve badem ihracatı için imzalar atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kuşak ve Yol İthalat ve İhracat Gıda Güvenilirliği Konferansı’na katılmak üzere Çin’e geldi. Bakan Yumaklı, Şanghay şehrinde Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ile bir araya geldi. Yumaklı, Meycün ile iki ülke arasında tarımsal alanda iş birliğini öngören protokollerin imza törenine katıldı.

Su ürünleri ile badem ihracatının önünü açacak protokoller imzaladı

Yumaklı ile Meycün, Türkiye’den Çin’e başta somon, çipura ve levrek olmak üzere su ürünleri ile badem ihracatının önünü açacak protokoller imzaladı.

Törende konuşan Yumaklı, Türkiye'nin Çin ile her alanda dostane ilişkileri daha ileri taşımaya kararlı olduğunu vurguladı. "Küresel ölçekte istikrarın, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin öneminin arttığı bu dönemde, tarım alanındaki iş birliğimizi derinleştirmek, ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

İbrahim Yumaklı, iki ülkenin tarım ürünleri ticaretinde iş birliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyelin var olduğunu ifade eden Yumaklı, "Tarımsal ticareti geliştirmek ve önündeki engelleri aşmak amacıyla iki ülkeden teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı heyetleri, Tarım Yürütme Komitesi Üçüncü Dönem Toplantısı'nı Pekin'de gerçekleştirdi" diye konuştu.

"Türk özel sektörünün ihracat talebi kanatlı grubundaki ürünlere yoğunlaştı"

Bakan Yumaklı, Türk özel sektörünün ihracat talebinin kanatlı grubundaki ürünlere yoğunlaştığına işaret ederek, Türkiye'nin bu ürün grubunda dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olduğunu, Çin'in bu ürünlerde en önemli ithalatçı ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Dış etkilere bağlı dönemsel kuş gribi salgını nedeniyle kesilen ticaretin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün Türkiye'nin kuş gribinden ari olduğunu raporlamasının ardından, pürüzlerin giderilerek devam etmesi temennisini dile getiren Yumaklı, Türkiye'nin ayrıca fındık, Antep fıstığı, kuru üzüm, kayısı, incir gibi ürünlerin ihracatında dünyada lider konumda olduğunu bildirdi.

"Kiraz ihracatı için teknik hazırlıklar tamam"

İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin Şili ve ABD’nin ardından en büyük ihracatçısı olduğu kirazda da Çin pazarına girmeye gönüllü olduğunu belirterek, "Türkiye’nin geçmiş yıllarda Çin'e kiraz ihracatı vardı ancak 2020'deki Kovid-19 salgını döneminde bu ürünün ticareti de askıya alınmıştı. Bu konuda gerekli teknik hazırlıkları yaptık, süreci yeniden başlatmaya hazırız. Turunçgiller ihracatı hususunda da Çin'den teknik bir heyetin ziyareti için iletişim sağlandı. Bu yöndeki çalışmanın da en kısa zamanda tamamlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, Türkiye ile Çin arasındaki samimi ve yapıcı diyaloğun, yalnızca iki ülkenin değil, bölgenin ve dünyanın gıda güvenliği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

"Yılın 3 çeyreğinde toplam 300 milyon dolarlık bir tarım hacmiyle yüzde 4,5’luk bir büyüme kaydetti"

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün ise konuşmasında, son yıllardaki ticari ilişkiler neticesinde Çin’in Türkiye’nin küresel anlamda 2. büyük ticaret partneri haline geldiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 33 milyar dolara ulaştığına ve yüzde 4,2’lik artış yaşandığına dikkati çeken Sun Meycün, "Yılın 3 çeyreğinde toplam 300 milyon dolarlık bir tarım hacmiyle yüzde 4 buçukluk bir büyüme kaydetti. Elbette bu ikili ticari ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde gelişmesi, iki ülkenin gümrük otoriteleri ve tarım bakanlıkları ile Çin’deki Türk Büyükelçiliğinin desteği olmaksızın gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Sun Meycün, ortak çabalarla daha birçok Türk tarım ürününün Çinli tüketicilerin masalarına ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Törende konuşmaların ardından "Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Yabani Su Ürünlerine İlişkin İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında", "Türkiye’den Çin’e İhraç Edilecek Yetiştiricilik Yoluyla Elde Edilmiş Su Ürünleri için İnceleme ve Sağlık Şartları Hakkında" ve "Türkiye'den Çin'e İhraç Edilen Bademlerin İnceleme ve Karantina Gerekliliklerine" ilişkin protokoller imzalandı. Su ürünlerine ilişkin protokollerle Türkiye'den Çin'e somon, çipura ve levrek ihracının önü açılırken, diğer protokol de badem ihracatına ilişkin süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak.