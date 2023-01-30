Türkiye ile çok girişli vize sürecini başlattık

İMAMA GÜNEŞ / İSTANBUL

InvestBulgaria Ajansı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası İş ve Yatırım Forumu’na katılan Bulgaristan’ın Teknolojik Gelişme ve Kalkınma Bakanı Alexander Poulev, Asen Mecidiev ve Turizm Bakanı Ilin Dimitrov, Türk iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Bakanlar, kadro değişim programından, yeni uçuş hattının açılmasına, ticaret ataşesi atamasından vize sorununun çözümüne kadar birçok önemli başlıkta yeni gelişmelerin olacağını, Türkiye ile ticaretin çok hızlı büyüyeceğini işaret etti.

Forumun ardından EKONOMİ’ye konuşan Bulgaristan Turizm Bakanı Ilin Dimitrov, Türk turist ve iş insanlarına vize konusunda olumlu gelişmeleri müjdelemek istediklerini söyledi. Bulgarların kimlik kartlarıyla Türkiye’ye seyahat edebildiklerini hatırlatan Dimitrov, vize konusunda şu açıklamaları yaptı: “Bulgaristan Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke. Biz de komşumuz ve dostumuz olan Türkiye’yi vizesiz kabul etmek isteriz. Ancak AB’nin yükümlülüklerini uygulamak durumundayız. Almanya, İspanya, Romanya gibi ülkeler için şartlar neyse bizim için de geçerli. Yapabileceğimiz tek şey bu süreci olabildiğince hızlandırmak. Başka bir fikir de çok girişli vizeyi uygulamak. Bu doğrultuda bir diyalog başlattık. Süreçle ilgili AB tarafına da rapor veriyoruz. Olabildiğince en kısa sürede çok girişli vizeyi hayata geçirmek istiyoruz. Türkiye bizim çok önemli bir partnerimiz. Hem iş insanlarının hem de Türk turistlerin ülkemize sorunsuz seyahat edebilmelerini amaçlıyoruz.”

Türkler kaplıcaları, Bulgarlar tatil bölgesini tercih ediyor

Türk turistlerin Bulgaristan’a gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Dimitrov, özellikle termal turizmde Bulgaristan’ın Türk turistlerin gözdesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin, son yıllarda Bulgaristan'a gelen turist sayısında ilk 3'te yer aldığı bilgisini veren Dimitrov, “Termal turizmde en fazla turisti Türkiye’den ağırlıyoruz. Kaplıcalarımıza ilgi yüksek. Türkiye’den geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon turisti misafir ettik. 1,5 milyon vatandaşımız da başta Marmaris, Antalya, İstanbul olmak üzere Türkiye’nin tatil bölgelerini tercih etti. Günübirlik Türkiye’ye gelerek alışveriş yapan kesimi bu sayılara dahil etmiyoruz. Bu kesimi de sayarsak toplam 2,5 milyon Bulgar, Türkiye’yi ziyaret etti. Bu sayılar, pazarın çok ciddi dinamikleri olduğunu gösteriyor. Ancak hala ciddi gelişme potansiyelinin olduğunu da dikkate almalıyız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, turizmde öncelikli ortağımız”

İki ülkenin yaklaşık 7 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediklerine vurgu yapan Dimitrov, bunun için iki ülkenin karşılıklı yatırım kolaylığı sağlama ve ulaşılabilirliği artırma konusunda çaba sarf ettiğini söyledi. BOTAŞ ile yapılan gaz anlaşmasının önemli bir adım olduğunun altını çizen Dimitrov, “İstanbul ile Plovdiv arasında yakında açılacak doğrudan uçuş bağlantısı da diplomasinin verimli çalışmalarının en iyi örneklerinden biri. İki ülkenin yaklaşımı da oldukça pozitif. Yapmamız gereken tek şey yatırıma elverişli ortamı yaratmak. Bugün birçok sektörde geçerli olmak üzere nitelikli iş gücünü oluşturmak için kadro değişimi yapmayı planlıyoruz. Balneoloji dediğimiz banyo ile tedavi bilimi iyi olduğumuz ancak kadroya da ihtiyacımız olan bir alan. Türkiye’den her türlü desteğe açığız. Türkiye, Bulgaristan'ın sektörde öncelikli ortağı. Türkiye’yi turizmde önemsiyoruz. Bu nedenle şubat ayından itibaren Türkiye'de turizm ataşemiz olacak.

TIR kuyruklarını sıfırladık, kısa süreli yoğunluklar normal

Bulgaristan Turizm Bakanı Ilin Dimitrov, Bulgaristan sınırındaki TIR kuyruklarına ilişkin soruya “Artık eskisi gibi bir kuyruk yok. Eskiden TIR kuyrukları 30 kilometreye kadar uzanıyordu. Bu sorunu çözerek, sıfırladık. Geliştirdiğimiz çözümler Türkiye ve Bulgaristan’ın inisiyatifi ile oldu. Unutmamalıyız ki, Bulgaristan Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı. En fazla ticaretin de bu bölgeye yapıldığı düşünüldüğünde kısa süreli yoğunluklar normal. Ancak eskisi gibi uzun süreli bekleyen TIR kuyrukları olacağını düşünmüyoruz” cevabını verdi.