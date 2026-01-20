Türkiye ile en yüksek ticareti yapan 33 ülkeye odaklandık

İSTANBUL - EKONOMİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ile DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri, iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, iş konseyi başkanları, yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Etkinlikte hem iş konseylerinin yeni dönem yönetimleri belirlenirken hem de 2025 yılı performanslarıyla öne çıkan iş konseyleri ödüllendirildi.

Ödül töreninin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın küresel diplomasi ağına dikkat çekerek, “Bugün 115 ülke ve 170 merkezde görev yapan 235 ticaret müşaviri ve ataşemiz 7/24 iş dünyamızın hizmetinde. Bu yaygın diplomasi ağımız ve DEİK’in iş konseyleri ile birlikte Türkiye’yi bir dünya markası yapmak için canla başla çalışıyoruz. DEİK çatısı altındaki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) ile de diasporamızla dünyanın dört bir yanında bir araya geliyoruz” diye konuştu. Son 23 yılda mal ve hizmet ihracatının 8 kat arttığının altını çizen Bolat, Türkiye’den dünya ticaretinden aldığı payın 2025 itibarıyla yüzde 1,07’nin üzerine çıkacağını ifade etti. Esnaf, çiftçi, KOBİ ve girişimcilerin katkılarıyla ekonomide güçlü bir performans sergilendiğini vurgulayan Bolat, yıl sonu enflasyon hedefinin de altını çizerek, “Ocak ve şubat aylarında 20’li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz yıl sonunda enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmek” dedi.

43 üye ilk defa iş konseyi başkanı oldu

DEİK ailesinin gönüllülük esasıyla çalıştığını ve her geçen yıl büyüyen bir yapı sergilediğini vurgulayan DEİK Başkanı Nail Olpak, “151 iş konseyi başkanımızın belirlendiği seçimler sonucunda 78 iş konseyi başkanımız değişti. Bu değişimde 48 üyemiz ilk defa İş konseyi başkanı oldu. Yani başkanlarımızın yüzde 30’u ilk kez bu görevi üstlendi. 73 iş konseyi başkanımız ise görevlerine tekrar seçildi. Ayrıca 15 kadın iş konseyi başkanımız ticari diplomasimize güç katacak” dedi. Türkiye ile ticari ve ekonomik entegrasyonu en yüksek 33 ülkeyi öncelikli odak alanı olarak belirlediklerini kaydeden Olpak, “Bu ülkelerde görev alan İş Konseyi Başkanları ve Yürütme Kurulları yalnızca temsil sorumluluğu değil; strateji üretme, proje geliştirme, ticari diplomasi yürütme ve somut sonuç oluşturma sorumluluğunu daha güçlü şekilde üstlenecekler” ifadelerini kullandı.

Ticari diplomasinin en iyileri ödüllendirildi

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren iş konseylerinin, 2025 yılı performansları 7 kategoride verilen 14 ödülle taçlandırıldı.

Ödül alan konseyler şöyle oldu:

■ Kaynak Geliştirme kategorisi: DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi

■ Üye İlişkileri kategorisi: DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi

■ Medya Görünürlüğü kategorisi: DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi

■ Networking kategorisi: DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi

■ Kadın Vizyonu kategorisi: DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri ve DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi

■ Diaspora kategorisi: DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi

■ Üstün Performans kategorisi: DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi