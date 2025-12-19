Türkiye ile Endonezya arasında tarım ticaretinde yeni adım

Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin ülke ve ürün bazında belirlenip giderilmesi hedefiyle yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi’nin kesintisiz şekilde devam ettiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız, tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin ülke ve ürün bazında tespit edilmesi ve çözülmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi’ni kararlılıkla sürdürmektedir.



GATE Projesi kapsamında hedef ülkeler arasında yer alan Endonezya’ya yönelik tarım ürünleri ihracatında, laboratuvar kayıt süreçleri önemli bir çalışma başlığı olarak ele alınmış; yürütülen çalışmalar neticesinde ihracatın önünü açan kritik bir teknik engel aşılmıştır.



Yaş meyve ve sebze ihracatı kapsamındaki analiz süreçlerine yönelik 14 adet laboratuvarımıza ait kayıtların, 23 Nisan 2025 tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, laboratuvar kayıt yenilemesine ilişkin başvuru ve onay süreçleri Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonu içerisinde başarıyla sonuçlandırılmıştır.



Bu çerçevede gerekli teknik bilgiler Endonezya yetkili makamlarına iletilmiş; yürütülen temaslar neticesinde Endonezya Karantina Otoritesi tarafından “Türkiye Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Test Laboratuvarlarının Kaydına ilişkin 2025/6047 sayılı Karar” yayımlanmıştır. Anılan Karar’ın 9 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği ve 9 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli olacağı bildirilmiştir.



Söz konusu gelişme ile; üzüm, elma, kayısı, avokado, incir, kiraz, buğday, mısır ve mısır unu, portakal, fındık, bezelye, kuru üzüm, limon, erik, yeşil ve siyah çay ile domates olmak üzere toplam 16 ürün için 14 adet laboratuvarın, Endonezya makamları nezdinde kayıt işlemleri tamamlanmış; böylece Türkiye’den Endonezya’ya tarım ve gıda ürünleri ihracatının güvenli, kesintisiz ve öngörülebilir şekilde sürdürülmesinin önü açılmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaret, sürdürülebilir ihracat ve küresel pazarlarda güçlü Türkiye vizyonumuz doğrultusunda, ihracatçılarımızın karşılaştığı teknik engelleri GATE Projesi çerçevesinde zamanlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla ele almaya devam ediyoruz.



Tarım ve gıda ürünlerimizin uluslararası pazarlara güvenli, kesintisiz ve rekabetçi biçimde erişimini sağlamak amacıyla, ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmalarımız sürecektir."