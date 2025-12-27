Türkiye ile Hong arasında yatırım anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın onaylanmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Türkiye ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın onaylanması uygun bulundu. Anlaşma, 1 Haziran 2023'te Ankara'da ve 31 Ekim 2023'te Hong Kong'da imzalanmıştı.

Düzenleme ile taraf ülkeler arasında yapılan yatırımların korunması, yatırımcıların adil ve eşit muamele görmesi ile yatırımların hukuki güvence altına alınması amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında, yatırımların kamulaştırılması, tazminat, transferler ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin esaslar da belirleniyor.

Öte yandan, 26 Aralık 2025 tarihinde ise Türkiye ile Hong Kong arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeye ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.