Türkiye ile Hong Kong arasında vergi anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında imzalanan, gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemeye ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmayı engellemeye yönelik anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre, Türkiye ile Hong Kong arasında imzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ile buna ek protokolün onaylanması uygun bulundu.

Düzenleme kapsamında, aynı gelir üzerinden her iki ülkede de vergi alınmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, taraflar arasında vergi alanında şeffaflığın artırılması ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşmanın, özellikle iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve yatırımlar açısından daha öngörülebilir bir vergi ortamı sağlaması bekleniyor.