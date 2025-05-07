Türkiye ile İngiltere arasında STA görüşmeleri temmuzda başlayacak

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 2020 sonunda imzalanan sanayi ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik resmi müzakereler temmuz ayında Ankara’da başlıyor. Görüşmeler; hizmetler, e-ticaret, yatırımlar ve bazı tarım ürünlerinin anlaşma kapsamına alınmasını hedefliyor.

Cnbc-e Londra temsilciliğinin aktardığına göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İngiltere Ticaret ve Kalkınma Bakanı Jonathan Reynolds, Londra’da ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında, teknik engellerin kaldırılmasına yönelik otomotiv ve kimya sektörlerini kapsayan iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

Toplam 22 milyar dolarlık ticaret hacminin üçte birine denk gelen yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bölümde karşılıklı teknik engellerin kaldırılmasını amaçlayan anlaşmalar, özellikle Türk ürünlerinin İngiltere pazarına daha kolay erişimini sağlayacak. Anlaşma ile Türkiye’nin teknik standartları, İngiltere tarafından uyumlu kabul edildi.

Bu gelişmeyle birlikte, 2025 yılı içinde Londra’da düzenlenmesi planlanan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) 8. toplantısına da zemin hazırlanmış oldu. Türkiye tarafı, İngiliz Bakan Reynolds’u Ankara’ya davet ederken; tarafların Temmuz ayından önce teknik heyet görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Serbest ticaretin kapsamının genişletilmesine yönelik bu yeni süreç, iki ülke arasında daha entegre ve verimli bir ekonomik iş birliğinin önünü açacak.